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澳洲大火2000隻小狐蝠餓死！蝠媽媽被迫棄子　生態危機竟衝擊無尾熊

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▲澳洲特有的灰頭狐蝠（grey-headed flying fox）因棲息地遭破壞，導致2000隻死亡，數量正在下降。（示意圖／路透社）

▲澳洲特有的灰頭狐蝠（grey-headed flying fox）棲息地遭破壞，死亡超過2000隻。（示意圖／路透社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

澳洲森林大火引發嚴重生態危機，除了AQI空氣品質達危險等級、乾旱造成糧食短缺，野生動物的棲地更慘遭破壞。其中，澳洲特有的灰頭狐蝠（grey-headed flying fox）死亡超過2000隻，數量正在下降。

根據《紐約時報》報導，狐蝠是世界上最大的蝙蝠之一，雙翼展開可達1公尺，全身被深灰色毛皮覆蓋，頸部有一圈橘色毛髮；澳洲政府估計，灰頭狐蝠數量約在45萬至65萬隻。

生態學家皮迪（Hugh Pitty）表示，大火破壞棲息地，導致狐蝠媽媽營養不足，無法分泌乳汁餵養後代，不得已之下遺棄寶寶。根據比加鎮（Bega）以北的巴特曼斯貝（Bateman's Bay）監測員統計，共有100隻的狐蝠死亡，而附近的肖爾黑文（Shoalhaven）地區則有高達1,900隻死亡。

肖爾黑文（Shoalhaven）蝙蝠庇護所人員珍妮·戴維斯（Janine Davies）認為，狐蝠大量死亡是人們應該關注的問題，如果森林消失了，不僅狐蝠數量會大量下降，還會影響鳥類、無尾熊等物種。

戴維斯呼籲，如果有民眾發現受傷或死亡的蝙蝠，請立刻通報當地野生動物營救組織，千萬不要擅自觸碰，因為狐蝠帶有狂犬病病毒，可能傳染人類。

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