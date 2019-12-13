「拍打療法」害死7歲男童！「神醫」蕭宏慈遭判10年　死者父母︰心如刀割

▲澳洲一對夫婦帶著患有糖尿病的兒子接受蕭宏慈的「拍打療法」，沒想到卻因此喪命。（圖／翻攝自中國新浪）

實習記者施怡妏／綜合報導

在2011年曾來台行騙、自稱「拍打拉筋自癒法」的神醫蕭宏慈，2015年在澳洲雪梨治療患有糖尿病的7歲男童芬頓（Aidan Fenton），因耽誤病情導致男童死亡。今年10月蕭宏慈被雪梨中央地區法院判「過失殺人罪」成立。法院13日宣判，蕭宏慈遭判處10年徒刑，在7年6個月內不得假釋。男童的父母在宣判前表示，指兒子的死令他們「心如刀割」。

據7NEWS報導，2015年，男童芬頓參加由56歲大陸「神醫」蕭宏慈負責的「替代中醫療法體驗營」，男童在營隊活動期間，被要求禁食3天及注射胰島素，進行拍打和伸展運動，結果出現嘔吐等狀況，還在飯店房間內昏睡，送醫急救後不治身亡。

屍檢報告顯示，男童死因為糖尿病併發症「酮症酸中毒」（Diabetic Ketoacidosis，DKA），這是糖尿病患者在未使用胰島素的情況下，體內酮症酸積累所導致。

區域法院法官尼爾森（Garry Neilson）判刑時表示，雖然被告蕭宏慈被羈押時有為受害者的家屬禱告，但是看不出他是真心誠意的懺悔，而被告明顯的表達出對西醫的輕視及不尊重，暗示中醫才是崇高的。

雪梨法院已在10月22日判蕭宏慈誤殺罪名成立，因為個人疏忽而沒有盡到對男童的照顧義務。雪梨地區法院則在今（13）早宣判，判處蕭宏慈10年徒刑，且在7年半內不准假釋。男童的父母則在前一日發表聲明表示，「我內心感受到巨大的痛苦，就像是有人拿著刀插進我的心一樣痛」，就算是時間，也永遠沒辦法撫平心中痛失愛子留下的傷口。

據了解，蕭宏慈自稱集結佛家、道家及中醫的理論，發名出「拍打拉筋自癒法」，號稱能夠治百病，不少病人照做後，全身拍打的地方又紅又紫，病情沒變好還惡化。患有肝癌的51歲婦女，也參加蕭宏慈的中醫治療體驗營，三個月後便去世，另外大陸央視也有報導蕭宏良的惡劣行醫，呼籲民眾不要受騙上當。