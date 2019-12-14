懷特島水域汙染「能見度趨近零」！紐西蘭預定明登島搜索　16日默哀一分鐘

▲警方表示，相關人員周日將試著重返懷特島展開地面搜索，但最終能否登島，仍需視當天上午情況而定。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

紐西蘭懷特島火山爆發，當局今（14）日啟動第二天的水下搜索，派出潛水員尋找失蹤者，而總理阿爾登稍早也宣布，紐西蘭16日當地下午2時11分進行一分鐘默哀，向罹難者與他們的家屬致意。目前仍有10多位傷者住院接受治療，當中多人狀況危急，且根據警方稍早最新說法，死亡人數現已增至15人，一名先前在懷卡托醫院（Waikato Hospital）住院的傷者過世。

▲警方坦言，懷特島周邊水域已被汙染，能見度趨近於零。

綜合紐西蘭先驅報、Stuff.com等外媒報導，多名潛水專家周六下午持續進行搜索任務，發現許多死去的魚類漂在水中或是被沖上岸，但並未尋獲失蹤者的身影。警方坦言，懷特島周邊水域已被汙染，能見度趨近於零，強調潛水員除了使用專業的防護裝備之外，每當他們離開水面，就會用淡水清理一遍。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，她與內閣成員將會在火山爆發時隔一周的16日下午2時11分進行一分鐘默哀，向罹難者致敬，「無論你在紐西蘭的哪個角落，也無論你身在全世界的哪一個地方，這一刻，是我們可以與那些在這場悲劇中失去摯愛的人站在一起的時候，我們可以向死傷者表達悲痛，同時向他們的親友表達支持。」

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）

警方表示，他們將會在周日試著重返懷特島，針對目前仍失蹤的2人展開新一波地面搜索，但要視當天上午情況而定；據了解，目前仍有15名傷者還住在燒燙傷病房接受治療，其中11人情況危急。談及驗屍進度，警察副處長提姆斯（John Tims）表示，這會是個漫長且複雜的過程，「辨識身分的過程若出錯，將會是不可原諒的事。」

衛生部門首席醫療官員沃森（Peter Watson）博士表示，隨著個案狀況改善，有些人的病情將逐漸回穩至足以返國，但時間點應該是未來幾周之內，並非馬上進行轉移，「對其中某些人來說，回到英國或是歐洲國家是段遙遠漫長的旅程，所以他們的狀況必須在得到明顯改善後才能進行轉移。」

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