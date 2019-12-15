柯文哲轟陳菊負債3千億！韓國瑜：誰對不起高雄「蔡英文最清楚」

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲抨擊，總統府秘書長陳菊過去擔任高雄市長欠債3千億元，這是高雄市長韓國瑜選總統的重要原因。國民黨總統候選人韓國瑜14日也不約而同地表示，民進黨在高雄執政30年負債全台第一，下一場雨路上多5000個坑洞，「誰對不起高雄人，蔡英文最清楚。」

柯文哲14日砲轟，高雄債務怎麼出現，還債計劃是什麼，債務狀態下對高雄影響是什麼，「今天的標題就是柯文哲嗆陳菊出來說清楚講明白，我都幫你下標下好了！我可以去當編輯台的編輯。」

此外，柯文哲笑說，韓國瑜一定落跑的，因為做不下去，他當台北市長也經歷過國民黨中央政府、民進黨中央政府，中央政府不幫忙，「你都覺得卡卡，卡你更痛苦，而高雄市政比台北市的市政更困難，因為台北範圍比較小，高雄從港區到山區，相當複雜，即使他去做覺得要上手沒那麼容易。」

韓國瑜14日在彰化聯合競選總部成立大會時表示：「高雄人給了民進黨30年的機會，高雄人這麼熱愛民進黨，結果民進黨執政30年後，高雄的負債落得全台第一名，一場大雨，路上5000個洞，至今高雄人回到家，還沒有平安的道路，且連像樣的國際機場都沒有，請問，到底誰對不起高雄人？」



韓國瑜強調，「身為首長，有很多選擇，可以選擇花幾千萬元放煙火，也可以選擇好好花錢為市民打拚，這一年來，高雄光道路的鋪設就有近280條，高市團隊這麼認真，到底誰對不起高雄市民，我覺得民進黨講這個話，完完全全錯誤，而且蔡英文最清楚這一點。」



韓國瑜指出，一個政黨執政有三條路選擇，第一條英雄的路，心中只有人民沒有自己；第二梟雄的路，一切為自己，大撈特撈，心中沒有人民，就像現在民進黨所為；第三條狗熊的路，什麼都不做，時間到「拍拍屁股，落台鐙來厝」，做了什麼想不起來。



此外，韓國瑜也感嘆，台灣已經生病，不能再浪費寶貴時間，他和黨籍立委要當老鷹，一隻翅膀是總統府，另一隻翅膀是立法院，要走英雄的路，「做牛做馬全力衝刺」，讓台灣快速國際化，讓全世界覺得亞洲四小龍回來了。

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