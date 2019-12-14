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桃園造勢挺第二選區！謝龍介：我落選沒關係，但吳志揚一定要當選

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▲吳志揚揮舞戰旗期在立委選舉「旗開得勝」。（圖／吳志揚總部提供）

▲吳志揚揮舞戰旗，盼在立委選舉中「旗開得勝」。（圖／吳志揚總部提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市第二選區立委候選人吳志揚14日舉辦觀音競選總部成立暨志工誓師大會，同時端出政見牛肉，承諾選後將要求台電透過用電補助、優先聘用在地鄉親，直接回饋居民，並以獎勵開業、巡迴醫療服務、設立醫院等方式來緩解觀音醫療資源缺乏的問題。

▲吳志揚與李鴻源、羅智強、廖正井一同戴上象徵正義的拳擊手套，並揮出正義之拳。（圖／吳志揚總部提供）

▲吳志揚與李鴻源、羅智強、廖正井一同戴上象徵正義的拳擊手套，並揮出正義之拳。（圖／吳志揚總部提供）

現場站台的包括前內政部長李鴻源、國民黨不分區立法委員候選人謝龍介、前總統府發言人羅智強、前立法委員廖正井、立法委員曾銘宗、陳宜民、童惠珍、桃園市議長邱奕勝、議員徐其萬、凃權吉、吳宗憲及各里里長，都紛紛為吳志揚加油打氣助講，拜託鄉親支持經驗最豐富、最了解地方發展需要的吳志揚，讓其服務桃園第二選區鄉親、建設發展桃園。

▲謝龍介說他落選沒關係，但拜託一定要讓吳志揚當選。（圖／吳志揚總部提供）

▲謝龍介說他落選沒關係，但拜託一定要讓吳志揚當選。（圖／吳志揚總部提供）

謝龍介表示，吳志揚當過縣長及立委，這麼優質的人才一定要把他送進國會，因為立法院裡面很多妖魔鬼怪，必須要靠吳志揚這種正派的人，才能夠捍衛民眾的權益，民進黨已經騙了人民三年半，他向民眾保證，吳志揚是絕對不會騙人，而且他排在不分區第16位，只要他進入國會，就代表國民黨在立法院過半，拜託大家把吳志揚與謝龍介一起送入立法院，「我落選沒關係，但拜託一定要讓吳志揚當選！」

吳志揚首先用國、台、客語向在場的鄉親問好，並向鄉親報告他這次出來參選的初心，就是跟大家一起奮鬥，一起拚「好日子」！吳志揚表示，大潭電廠供應了北台灣重要的電力來源，因此台電應該要給民眾最直接的回饋，例如住戶用電減免、並優先辦理電纜地下化的作業，且當停電時應該優先恢復電力供應、並優先聘用在地鄉親。吳志揚舉出了觀音的醫療資源缺乏的問題，現在觀音1位開業的醫生要照顧5600餘人，算是醫療資源缺乏的區域，為此他將要求中央以獎勵開業、舉辦巡迴醫療服務、進而設立醫院，讓觀音鄉親可以得到最妥善的醫療照顧。

競選活動過程中，謝龍介送上「包粽」，期許吳志揚這次選舉「包中」。為了表示打擊黑函、拒絕賄選，吳志揚與李鴻源、羅智強、廖正井一同戴上象徵正義的拳擊手套，並揮出正義之拳，希望藉此帶給這次選舉乾淨的選風，最後廖正井與主任委員徐玉堂將戰旗授予吳志揚，讓吳志揚在立委選舉「旗開得勝」。

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