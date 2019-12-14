「藍綠整天喊口號」宋楚瑜批馬英九：對得起蔣經國嗎？

▲宋楚瑜痛批，藍綠只會打口水戰。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／基隆報導

親民黨總統候選人宋楚瑜13日前往基隆向已故總統蔣經國致敬。他在受訪時痛批，自從蔣經國去世後，中華民國的總統都忘了自己該做什麼，藍綠兩黨又在打口水戰，每天光喊口號不做事，「對得起老百姓嗎？」

宋楚瑜13日前往基隆市八斗子，向已故總統蔣經國致敬，同時回憶當時追隨在蔣經國身旁時的經歷。他提到，他曾與蔣經國、當時的立委一同到來到八斗子，關心當地漁民加油必須繞遠路的問題，蔣總統對此事相當掛心，相當關心人民。

宋楚瑜隨後話鋒一轉，痛批藍綠只會進行口水戰，昨天遠航無預警停飛後，他搭乘最後一班機到澎湖，2014年澎湖發生空難，當時馬英九擔任總統，但對離島民眾的飛行、交通問題幾乎沒有關心，「馬英九坐了8年沒有好好去做，你對得起蔣經國先生嗎？」

▼ 宋楚瑜說，馬英九執政8年，卻沒有好好關心離島民眾的交通問題。（圖／記者洪正達攝）



隨後，宋楚瑜也痛罵總統蔡英文，已經上任將近4年的時間，「妳有好好把離島的問題去解決嗎？」宋楚瑜說，藍綠兩黨執政時，政府每天只喊口號，不做事情，「執政時為何不做？選舉時才在那邊鬼叫鬼叫，對得起老百姓嗎？」

宋楚瑜說到，自從蔣經國先生過世後，接任的總統都忘了職責，忘記把人民放在心裡，替人民做事，「台灣的鄉親啊！不能再讓台灣繼續沉淪下去！」

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