「花媽」陳菊現身桃園挺黃世杰：選戰抹黑無助台灣進步

▲「花媽」來桃園為黃世杰助選，籲支持年輕的進步力量。（圖／黃世杰競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二選區被喻為綠營主力票倉，但民進黨立委參選人黃世杰仍不敢掉以輕心。總統府秘書長陳菊14日陪黃世杰到新屋區市場拜票，不僅帶領民進黨婦女部與新屋區小英姐妹會成員，配戴「魔女」頭飾並發送「魔」諧音文宣面膜，向選民呼籲總統票投蔡英文、立委投黃世杰、政黨票投民進黨，讓蔡總統連任、國會過半。

▲桃園第二選區被喻為綠營主力票倉，但黃世杰（左一）未敢掉以輕心，認真參選。（圖／黃世杰競選總部提供）

陳菊表示，選舉造勢不樂見抹黑行為，把前任首長當作政治提款機是非常沒有意義的作為，更何況抹黑只是為了暫時、短期的聲量，長遠來看，對於台灣進步沒有幫助，而她今天專程來為黃世杰加油打氣，正是因為黃世杰年輕且具法律專業素養，新屋有這樣優秀的在地子弟，一定要送他到國會為故鄉建設發聲。

陳菊說，40年前是她、許信良、跟其他民主前輩的世代，那個時候很多人鼓起勇氣，站出來面對獨裁政府，最後達成國會全面改選、解嚴、解除黨禁、報禁、總統直選等，現在黃世杰這個年輕世代的目標，是要讓台灣民主更深化、更開放、並與世界接軌，尤其黃世杰是專業的、年輕的進步力量，一定可以達到這樣的目標。

陳菊認為，桃園中壢事件是影響台灣民主化歷程的重要事件，40年後的現在，相信桃園的鄉親會再一次支持進步的力量，給黃世杰律師一個為家鄉服務的機會。

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