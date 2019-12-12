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Yahoo TV揭曉年度影音榜　「爐石戰記16強介紹」奪下十大短影音冠軍

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▲▼ Yahoo奇摩公佈2019年Yahoo TV榜單。（圖／Yahoo提供）

▲ 《爐石戰記》16強選手介紹影片搶下短影音排行榜冠軍。（圖／Yahoo提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

Yahoo奇摩今（12）日公佈2019年Yahoo TV 「十大短影音」、「政治話題人物收視榜」、「十大內容行銷影音」，綜觀十大短影音榜單，今年「健康」議題異軍突起，護眼抒壓影音更強佔排行半數；而從政治話題人物收視榜可發現，2020選戰、反送中議題被網友高度討論，「有話直說」型的政治人物，更成收視保證。在內容行銷影音廣告榜單中，「專業製作」、「街訪形式」及「網紅與名人」為入榜三大吸睛關鍵。

2019年Yahoo TV十大短影音排行榜

台灣電競選手持續在國際比賽發光發熱，2019《爐石戰記》HCT世界總決賽在台北舉行，吸引不少海外觀眾觀看，加上台灣人氣最高的羅杰、承泰不要雙雙參戰，使《爐石戰記》16強選手介紹影片突破160萬觀看次數，搶下Yahoo TV十大短影音排行榜冠軍寶座。

綜觀今年Yahoo TV十大短影音排行榜，7成影音與「健康、保健」相關，其中又以護眼、消除疲勞等健康操教學影片最受歡迎，佔榜單半數席次，顯見工時長又愛滑手機的台灣民眾，對於視力保健抒壓也十分重視。而癌症連續36年居國人十大死因之首，傳遞正確抗癌影音「與癌症共存？別傻了！拖才是治療最大殺手」也拿下第三名。


2019政治話題人物收視榜

近年來網路節目、直播成為政治人物新興的溝通管道，Yahoo TV政治風向系列節目2019也專訪了許多政治話題人物，其中以「2020總統選戰」、「反送中」兩大政治話題最受網友關注，成為收視保證，而網友也最愛「有話直說」型政治話題人物。

Yahoo TV《鄉民來衝康》10月專訪挺港黎智英，節目超過230萬人次觀看，排名居冠。國民黨議員謝龍介、羅智強評論11月香港議會選舉，拿下第2名。

2020總統選戰在今年引發熱議，原是民進黨副手人選大熱門並奪下六都施政滿意度第一名的桃園市長鄭文燦排行第3；以敢怒敢言性格聞名的網路紅人館長陳之漢則名列第4；以快人快語風格著稱的台北市長柯文哲排行第5。

2019十大內容行銷影音

內容行銷當道，精彩的影音不僅吸引網友，也是廣告主與消費者溝通互動的絕佳方式。觀察今年入榜的影音內容行銷，以「專業製作」、「街訪形式」、「網紅與名人」三大類型成為網友買單的致勝關鍵。

▲▼ Yahoo奇摩公佈2019年Yahoo TV榜單。（圖／Yahoo提供）

▲ Fast42國家地理頻道全記錄獲得廣大網友的喜愛。（圖／Yahoo提供）

專業製作
隨著影音蓬勃發展，消費者對於製作水準的要求也越來越高。今年「Fast42國家地理頻道全記錄」，以紀錄片規格拍攝跑者挑戰16週的馬拉松訓練，淚水交織的影音獲得廣大網友的喜愛，位居冠軍。

街訪形式
近兩年崛起的影音內容形式，非街訪莫屬。採訪路人有趣的真實反映，搭配節奏明快的剪接與後製，是現今網友最愛看的內容種類之一，Honda實測車主試駕反應、挺立訪問大安區媽媽身手是否靈活皆獲極大迴響，成功讓街頭訪問類型搶下2席名次。

網紅與名人
網紅、名人行銷影音持續熱燒不退，人氣就是收視保證！最強業配HowHow成功置入純喫茶籃球賽，黃子佼與Audi e-tron電動車的一天，一窺佼哥日常，皆以貼近民眾生活的題材，成功吸引關注；此外，旅遊實境內容也廣受網友歡迎。

詳細榜單與影片連結，可至官方部落格觀看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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