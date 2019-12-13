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市民清晨排隊悼念　墜樓香港科大生周梓樂今日出殯

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▲周梓樂公祭原訂昨晚8時完結，但前來悼念的市民眾多。周梓樂出殯前一小時，有市民清晨前往獻花。。（圖／香港01授權提供）

▲周梓樂靈車抵達和合石火葬場。（圖／香港01授權提供）

本報訊

上月4日在將軍澳尚德停車場高處墮下昏迷，留醫4日後不治的香港科技大學學生周梓樂今日（13日）出殯。自事件後到尚德停車場悼念的市民不絕，昨晚公祭萬人空巷，今早亦有市民在周梓樂出殯前前往獻花致意。上午8時許，靈車將周梓樂靈柩運往和合石火葬場火化，正式告別塵世。

周梓樂於寶福紀念館寶勝堂設靈，靈堂正中放有梓樂遺照，以白玫瑰圍繞，並有一個十字架，上方寫有「主懷安息」四字。靈堂放滿來自梓樂親朋好友的花牌，右方第一個周父母致送的花圈寫上「梓樂愛兒 永遠愛你 父親 母親」。前往公祭的市民不斷，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、藝人何韻詩及阮民安亦有到場，周梓樂公祭原訂昨晚8時完結，但前來悼念的市民眾多，至晚上10時仍有大量人排隊悼念。

▲周梓樂公祭原訂昨晚8時完結，但前來悼念的市民眾多。周梓樂出殯前一小時，有市民清晨前往獻花。。（圖／香港01授權提供）

▲周梓樂公祭原訂昨晚8時完結，但前來悼念的市民眾多。周梓樂出殯前一小時，有市民清晨前往獻花。。（圖／香港01授權提供）

今日（13日）清晨，周梓樂出殯前一小時，仍有市民前往獻花。一對男女上午8時許欲入靈堂致意，因梓樂出殯時間將至遭拒。上午8時10分左右，車頭貼上「周府」、放有梓樂遺照的靈車將周梓樂靈柩運往和合石火葬場火化，保安拉起人鏈護送，疑接載家屬的私家車殿後，梓樂正式告別塵世。

中午約12時20分，周梓樂靈車及一輛旅遊巴到達和合石火葬場，靈柩移至三號禮堂，家人希望保持低調，約有數十人參與儀式。

▲周梓樂公祭原訂昨晚8時完結，但前來悼念的市民眾多。周梓樂出殯前一小時，有市民清晨前往獻花。。（圖／香港01授權提供）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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