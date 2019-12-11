反送中嚴重衝擊！香港半年內恐「5600人被裁員、7000家零售結業」

▲香港近來許多抗爭活動，店家有時都會暫時拉上閘門。（圖／記者吳立言攝）

記者劉亭／綜合報導

香港反送中活動持續已長達半年，經濟受到影響，香港零售管理協會9日公布最新調查報告顯示，零售公司、聯鎖店、中小企都有相當程度虧損，預計出現裁員潮與結業潮，未來6個月可能有5600人被開除，7000間零售公司結業。

香港零售管理協會9日公布，在10月29日至11月22日期間進行《社會事件對零售業影響調查發佈》， 調查結果顯示「零售公司虧損嚴重」，從6月開始，整體97%公司虧損；「聯鎖店與中小企的虧損同樣嚴峻」，93%虧損達中等以上，61%虧損達嚴重。

如果經營環境仍然沒有改善或適切支援，有三成公司表示，於未來6個月會裁員，平均裁減10%，以香港目前現有27萬零售員工來計算，可能有5600人在半年內被裁員。另外有11%公司回應，將於半年內結束營業，以現今全港6萬4千間計算，未來可能有7000零售公司結業。

▲香港示威者日前在中環IFC商場抗議。（圖／記者游宗樺攝）

除此之外，部分公司預計將減少店鋪數目，16%的中小企預期會減少50%的店舖數目；49%的連鎖店表示將會減少10-20%的店舖數目；另外也有31%公司採取「延期交租」的措施，有 38%的公司獲業主同意「扣減商場關門日子的租金、管理費、宣傳費、或冷氣費」。

面臨香港如今的困境，協會主席謝邱安儀女士呼籲，各界合力給予零售業支持，與業界共度時艱。希望政府推出的紓困措施可以盡快落實，協會懇請商舖業主按店舖不同的虧損程度，向其零售租戶提供不同的租金紓緩。