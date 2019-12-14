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港警6個月領「反送中加班費」36.8億！1.1萬人每月多領5.4萬元薪水

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▲香港示威者在旺角堵路，港警隨後前來驅趕。（圖／路透社）

▲港警6個月領反送中加班費36.8億。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港立法會財務委員會13日舉行會議。保安局向立法會財委會提交的文件披露，反修例風暴持續半年間（6月至11月），警務處人員獲逾時工作津貼（下稱OT津貼）開支共約9.5億港幣（約新台幣36.8億元），平均每月領取OT津貼者約1.1萬人，平均每人每月多了約1.4萬港幣（約新台幣5.42萬元）的薪金。

據《明報》報導，據了解，前線警員執勤時的飯錢也耗費近1億港幣（約新台幣3.87萬元），即市民至少要付逾10億港幣（約新台幣38.74億元）支付警員OT及膳食。由於委員會審議公務員加薪撥款，多名民主派議員不滿政府未有安排警方及保安局代表出席解答提問，民主黨許智峯更動議傳召警務處處長到立法會解釋，但未獲在席過半數議員支持。

警察隊員佐級協會外務長李耀廷稱，逾時工作有補貼很正常，若無人犯法就不用警察逾時執勤。他認為，9億多港幣的金額不算多，「9億多都維修不到中大吧」。他說，政府發放OT津貼一般遲約2個月，如11月底才發9月的津貼。

▲香港示威者在旺角堵路，港警隨後前來驅趕。（圖／路透社）

▲1.1萬港警每月多領5.4萬元薪水。（圖／路透社）

民主派區諾軒則對警察OT津貼數目感「震驚」，認為社會不能接受。他質疑，警察現時仍長期在立法會外站崗，而立法會沒有受衝擊或保安問題，警員是否有必要逾時工作。他舉例，以社區重點項目計劃撥款計算，警察的OT開支足以在全港一半地區開展眼科或牙科檢查服務。

新民黨主席葉劉淑儀反駁，警察「不是為OT而開工，而是為保障社會秩序、市民生命財產而開工」。她說，警隊獲OT津貼是因社會事件眾多，全港今年有超過900場遊行示威，差不多每天都發生「和你lunch」活動，又有人擲汽油彈，若警察因太疲倦而不加班，社會治安將出問題。

民權觀察成員王浩賢批評，警察在反修例運動多次涉使用過分武力，「現以納稅人的錢支付OT津貼，相信市民會感憤怒及不開心。」他促請，警隊要向公眾問責，向政府詳細交代警員每日超時執勤情况。

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