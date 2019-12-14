馬英九批蔡英文迴避論文爭議：沒能力也沒意願捍衛自己的誠信

▲馬英九、吳敦義出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九14日受邀參加「歸僑聯誼會 僑親後援總會成立大會」，與黨主席吳敦義同台，一同向歸僑催票，馬英九致詞時談到總統蔡英文論文爭議，批評蔡英文始終不出面說明，而由總統府發言人出來說明，反觀她要求韓國瑜針對砂石案不要迴避，「為何叫別人做，她自己卻不做？可見她沒有能力也沒意願捍衛自己的誠信。」

馬英九致詞時先痛批，執政三年丟7個邦交國，「蔡英文常說維護主權要選蔡英文，千萬不能選她，選她邦交掉更多」，認為蔡英文不僅不願意也不能捍衛中華民國主權，「民進黨有位做過院長的大老曾說過，邦交斷光沒關係，正好推動台獨，對於他的無知與幼稚，錯愕到極點。」

談到蔡英文日前深陷博士論文爭議，馬英九說，倫敦政經學院的圖書館至今年6月，都沒有蔡英文的博士論文，圖書館說從來沒收到蔡英文的博士論文。他們收到的是蔡英文今年六月從台灣寄到英國，「這麼大的疑點，為何她不出面好好說明？而由總統府發言人出來說明，這是她個人的事情，與總統府無關，表示她沒有能力與意願捍衛自己的誠信！」

馬英九說，最近看到韓國瑜被檢討砂石場有問題，要求韓國瑜參選總統若碰到質疑應出面說明，不要迴避，選民才看得清楚，「她講這個話很對，但為何叫別人做，她自己卻不做？可見她沒有能力也沒意願捍衛自己的誠信。」