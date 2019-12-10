林鄭月娥14日赴京述職！　不滿政治人物到海外「唱衰」香港

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（10）日表示，她將於14日前往北京述職，向北京匯報香港過去1年情況，以及特區政府未來的工作。她也表示，不希望香港政治人物到海外，向外國政府提供不實指控「唱衰」香港，甚至要求制裁香港。

綜合港媒報導，林鄭月娥10日上午出席行政會議前會見記者。她表示，14日將前往北京，一如往常與國家領導人會面，匯報香港過去1年在經濟、社會和政治的情況和未來的工作，並且聽取中央就香港未來發展，尤其參與粵港澳大灣區和一帶一路建設的指示。

林鄭月娥也指出，今日是國際人權日，特區政府一如既往全力維護港人享有的人權和自由，這些都受基本法、香港人權法案條例及相關國際公約規定管制，特區政府會珍而重之，維護香港的核心價值。

她也指出，12月8日的遊行大致是和平有序，我們非常尊重市民表達意見的自由。但很不幸在過程中，卻仍然發生一些堵路、縱火或者破壞商店，更令人髮指的是有少數激進人士針對終審法院和高等法院作出縱火破壞，以至汙衊的行為。

林鄭月娥也透露，在6000多名被捕人士中，有接近百分之40，即是2393名是學生。以港府所掌握的資料，在中學生中，差不多有超過300間中學都有個別學生被拘捕。再加上9日警方拘捕了一位教師和幾位同學涉嫌部署一些堵路或其他違法的行為，也在一間中學附近發現一些破壞性很高的炸彈。

暴力進入校園將會令學校、家長、學生的安全受到影響，所以林鄭月娥要求教育局局長對違規的老師或被捕的老師要嚴肅跟進。她也呼籲，各間學校依照11月21日教育局局長發給所有官校和資助學校的信件，希望阻止學生繼續參與違法行為，並遠離暴力的地方，保障他們的人身安全。