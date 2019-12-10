　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

林鄭月娥14日赴京述職！　不滿政治人物到海外「唱衰」香港

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港府舉辦「社區對話」，林鄭月娥回答市民疑問。（圖／路透）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

香港特首林鄭月娥今（10）日表示，她將於14日前往北京述職，向北京匯報香港過去1年情況，以及特區政府未來的工作。她也表示，不希望香港政治人物到海外，向外國政府提供不實指控「唱衰」香港，甚至要求制裁香港。

綜合港媒報導，林鄭月娥10日上午出席行政會議前會見記者。她表示，14日將前往北京，一如往常與國家領導人會面，匯報香港過去1年在經濟、社會和政治的情況和未來的工作，並且聽取中央就香港未來發展，尤其參與粵港澳大灣區和一帶一路建設的指示。

林鄭月娥也指出，今日是國際人權日，特區政府一如既往全力維護港人享有的人權和自由，這些都受基本法、香港人權法案條例及相關國際公約規定管制，特區政府會珍而重之，維護香港的核心價值。

她也指出，12月8日的遊行大致是和平有序，我們非常尊重市民表達意見的自由。但很不幸在過程中，卻仍然發生一些堵路、縱火或者破壞商店，更令人髮指的是有少數激進人士針對終審法院和高等法院作出縱火破壞，以至汙衊的行為。

林鄭月娥也透露，在6000多名被捕人士中，有接近百分之40，即是2393名是學生。以港府所掌握的資料，在中學生中，差不多有超過300間中學都有個別學生被拘捕。再加上9日警方拘捕了一位教師和幾位同學涉嫌部署一些堵路或其他違法的行為，也在一間中學附近發現一些破壞性很高的炸彈。

暴力進入校園將會令學校、家長、學生的安全受到影響，所以林鄭月娥要求教育局局長對違規的老師或被捕的老師要嚴肅跟進。她也呼籲，各間學校依照11月21日教育局局長發給所有官校和資助學校的信件，希望阻止學生繼續參與違法行為，並遠離暴力的地方，保障他們的人身安全。

ET快訊
陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆…爭2歲遲緩兒撫養權
新一波東北季風增強！2地區晚起變天轉雨　北部高溫明剩20°C
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／進一步開發國際市場！海南大力發展花卉產業

意見不合！26歲男排球教練被家長「持刀捅死」　學生淚：他很溫柔

女服務生長髮捲入製麵機！「只剩雙腳在外」當場慘死…157秒恐怖畫面全錄下

《禁蒙面法》正式失效！　香港上訴庭拒絕暫緩高院裁決...港警不能以此執法

林鄭月娥14日赴京述職！　不滿政治人物到海外「唱衰」香港

澳門輕軌10日正式開通！覆蓋熱門景點　月底前免費搭乘

與妻吵架！狠父持斧頭「劈死1月大嬰兒」...雙手染血潛逃22年　

飛機滑行將起飛！乘客得知「家人過世」要求倒退嚕...網戰翻

傳密會落選區議員！林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」：不會變陌路人

假車禍撞出強迫真賣淫　遷安市公安高層和富商是嫖客！

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

華聞快遞／進一步開發國際市場！海南大力發展花卉產業

意見不合！26歲男排球教練被家長「持刀捅死」　學生淚：他很溫柔

女服務生長髮捲入製麵機！「只剩雙腳在外」當場慘死…157秒恐怖畫面全錄下

《禁蒙面法》正式失效！　香港上訴庭拒絕暫緩高院裁決...港警不能以此執法

林鄭月娥14日赴京述職！　不滿政治人物到海外「唱衰」香港

澳門輕軌10日正式開通！覆蓋熱門景點　月底前免費搭乘

與妻吵架！狠父持斧頭「劈死1月大嬰兒」...雙手染血潛逃22年　

飛機滑行將起飛！乘客得知「家人過世」要求倒退嚕...網戰翻

傳密會落選區議員！林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」：不會變陌路人

假車禍撞出強迫真賣淫　遷安市公安高層和富商是嫖客！

華聞快遞／進一步開發國際市場！海南大力發展花卉產業

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

「膠帶黏香蕉」爆紅！　高市警局跟風貼紅單：罰款金額由你決定

海軍柴嚴肅臉「巡視沙灘」　看到情侶走上前：肉肉交出來！

在韓國1年收穫多！王維中：嘗試許多球路也學會卡特球

棄嬰竟是電腦天才！「垃圾桶寶寶」15歲開公司...30歲身價18.9億

「家人不知她生雙胞胎！」護理師偷抱初生女嬰送給阿姨

日職／張奕12強發光自爆去年險被開除　轉投手過的很苦

高中鋁聯／王政傑再見安打　育民工家4比3逆轉北科附工

陳子玄離婚前兆「5個月沒PO老公動態」！　無奈苦喊：他沒幫我過生日

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

大陸熱門新聞

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

19歲綠髮妹反擊　擁抱中「亮刀割嘴邊肉」

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

狂玩手機眼睛乾！她就醫嚇歪：睫毛長蟎蟲

「我喝奶茶誤吞吸管」！22歲女忍痛求醫…

街訪驚見正妹！仙氣「激似王祖賢」

他雙手突發黑　醫一看傻了

女大生慘遭性騷擾...上海財大開除副教授

被女友打一掌！27歲男「腹腔臟器歪了」

更多熱門

相關新聞

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名

台灣囝仔出征北京奪「小坎城」微電影第三名

北京公益廣告大賽被稱為是公益微電影界的小坎城影展，這次在北京舉辦，總計有2300組人參賽，而來自台灣微電影導演林駿朋以流浪毛小孩為主題拍攝的《流浪者》一片，奪下了第三名。

林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」

林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」

林鄭月娥：警方發出不反對通知書是善意

林鄭月娥：警方發出不反對通知書是善意

停車場發現「攻擊性武器」！港警逮11人

停車場發現「攻擊性武器」！港警逮11人

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

籲民進黨訂《難民法》挨轟　方仲賢急滅火

關鍵字：

林鄭月娥北京述職香港特首粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面