譴責2法院遭縱火！　林鄭月娥：警方發出不反對通知書是「善意」

▲香港示威者與警察發生衝突，校園淪為戰場。（圖／記者游宗樺攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港民陣8日發起「國際人權日遊行」，要求港府落實5大訴求，並追究港警違法使用暴力。不過，在遊行期間，金鐘高等法院及中環終審法院先後被縱火，香港特首林鄭月娥今（10）日對此表示，這種踐踏香港法治的行為需要被譴責，港府絕不容忍。

據悉，「國際人權日遊行」當天有80萬人參與，是近4個月來首次取得不反對通知書的示威活動。林鄭月娥今早在行政會議前會見記者，並回應周（8）日大批市民遊行的情況表示，港府致力維護香港市民享有的人權及自由，且表示警方發出不反對通知書，是「釋出善意」的行為。

林鄭月娥指出，香港自回歸以來，無論是法治或司法獨立方面都維持良好水平。她強調，過去的周日遊行大致和平有序，港政尊重港人的言論自由，警方也非常克制，甚至發出集會遊行的不反對通知書，讓參與人士可以表達言論，「不過在遊行過程中，卻有示威者堵路、縱火、破壞商店的行為，甚至有人在終審法院及高級法院外縱火」。

▲林鄭月娥日前稱，港府致力維護香港市民享有的人權及自由。（圖／路透）

據悉，在8日晚間，港警尋獲了槍械、匕首、長刀等危險物品，同時還逮捕了8男3女；期間，香港高等法院及終審法院入口先後起火，隨後火勢被撲滅後，現場遺留疑似裝有易燃液體的玻璃瓶。

對此，林鄭月娥表示，「這種踐踏香港法治的行為需要被譴責，而暴力的行為也會把香港推向令人擔心的境地，港府絕不容忍這樣的事發生」。

另外，香港警方日前公布，過去半年共拘捕6,022人，而其中學生就佔了近四成。林鄭月娥提到，昨日警方又拘一名教師，她認為，暴力進入院園令學校家長家生安全受影響，「目前已要求教育局對被捕的教師嚴肅跟進」。

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