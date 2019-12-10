傳密會落選區議員！林鄭月娥認「區選建制敗與政府有關」：不會變陌路人

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港區議會選舉建制派大敗，有傳言指出，特首林鄭月娥9日與十多名工聯會落選區議員會面，向他們當面致歉，並承諾給予公職，大派「安慰獎」，如加入撲滅罪行委員會、扶貧委員會等政府諮詢架構。她今日（10日）出席行政會議前回應記者提問時承認，建制派的敗選和政府有直接關係。

林鄭月娥表示，通常不會公開談及見面內容，但今次建制派在區選之中敗選「無可否認同政府有直接關係，很多出來投票，不支持建制派候選人的立場，其實他們沒有特別去看候選人在地區工作的表現，或者政綱如何解決地區關心的議題，而是純粹表達對政府施政的不滿。」所以她認為，「我對於建制派區議會候選人表達歉意，我覺得是理所當然。」

▲香港區議會選舉泛民派大勝。（圖／達志影像／美聯社）

至於往後和政黨的合作，林鄭月娥表示，將一如既往地和一些長期參與地區工作的政黨合作，不會因為他們沒了一個身份而與政府成為陌路人。此外，對於這些人士關心的政策、地區的事務、所代表的市民意見，她表示，會和同事繼續聆聽，並在適當時候跟進，「這是回應市民意見，不是特別遷就個別政黨。」

另外，由於民主派來屆將控制17區區議會。有記者問，政府能否承諾，在回應地區意見和調動資源方面，公平對待新一屆區議會？林鄭月娥也回應，區議會的職能在《區議會條例》中已清楚列明，包括進行地區小型公共工程和舉辦社區活動，並不會改變。但她同時促請，新一屆的區議會要尊重既定的區議會常規。

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