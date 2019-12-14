國民黨部炸彈客嗆同歸於盡！　手握「不明影片」喊話：叫郭台銘發言人來　

▲國民黨部炸彈客與警對峙，警方在2度駁火時發射催淚彈，終於在13小時後破門將人逮捕 。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。據了解，嫌犯在與警方對峙時，除了要求妻小到場外，還稱自己手上握有影片，要郭台銘發言人也到場，讓在場員警摸不著頭緒，而目前影片內容也不得而知。

國民黨後壁黨部日前遭放置一袋內裝有2礦泉水瓶的透明液體，旁邊還疑似有USB接頭電線纏繞，防爆小組獲報到場處理。台南警方也與高雄市警局合作，循線發現嫌犯藏身於高雄市苓雅區一棟民宅之中。

據了解，警方在圍捕時，先是柔性勸說，並希望嫌犯能自行棄械投降，甚至還找來他媽媽及弟弟到場喊話，但沒想到他卻堅持與警方對峙，而在談判過程中，他除了要求妻小到場外，還喊出，「我手上有一段影片，要給媒體」，並且要求要郭台銘發言人也到場等，但隨後又改口說，「我要找一個人」，讓在場員警一頭霧水。

▲國民黨部炸彈客終於在對峙13小時後棄械投降，而他身中槍傷，警方也立即將他送醫。（圖／記者吳奕靖攝）

雙方對峙13個小時，期間警方擔心傷及附近居民，不敢大意，在與嫌犯展開對峙後，扔出多枚催淚彈，終於在清晨6點46分左右成功破門，並將身中槍傷的嫌犯逮捕。此外，嫌犯於市區安放的炸彈，目前也已經被排除，而至於整起案件的背後原因、是否有共犯仍有待進一步調查釐清。

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