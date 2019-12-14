真理家族強調「放下、包容」！反遭「家人」縱火釀7死　教友嚇傻：六親不認了

▲曾男打電話自首後，卻在見到警方後轉身逃跑，但仍立刻遭制伏。（圖／記者林悅翻攝）

記者翁進忠、陳韻如／綜合報導

台南市玉井一貫道共修場「真理佛堂」遭到曾在此生活長達1年的富家子曾男惡意縱火，釀成7死2傷慘劇。據了解，真理佛堂屬一貫道，以「共生、共食、共享、共用」為理念，並由一群有共同理念的人一起生活，強調「放下」及「人人為我、我為人人」，裡頭居民可以說是一家人，更可以說是一起生活的好夥伴，但如今卻遭到曾在此生活的曾男縱火，也讓人不勝唏噓。

據了解，真理家族自創立以來，成員有將近百人，而生活在真理佛堂大約有4、50人，平時白天各自外出工作，晚上才會回到真理佛堂休息，且大家都有著相同理念，「放下」與「包容」，「在生活上我為人人、人人為我，讓禮運大同篇那樣的理想國在人間實現，這樣性靈與生活並進，才能當下極樂，真正救人」。

▲曾男深夜縱火，釀成7死2傷。（圖／記者林悅翻攝）

然而，縱火的曾男，過去也曾在此修業，起初，修業的教友致力教化，也堅持理念，對於曾男更是相當友善，但其卻仍時常鬧事，頻頻與人發生衝突，與教友漸行漸遠，並離開道場，最後甚至變本加厲、六親不認，更曾嗆聲要放火，而如今卻也真的一把火讓家族成員裡7人燒成焦屍，還釀成2重傷，也讓成員各個心痛不已。

曾男在縱火後撥打電話向警方自首，但隨後見到員警卻又轉身逃跑，一個踉蹌跌倒當場遭到制伏，並被帶回偵訊。曾男指出，案發前他先到東區加油站購買5公升汽油，隨後趁夜折回到場，點燃衛生紙後縱火。確切案情為何，警方正在深入偵訊釐清中。

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