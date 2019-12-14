黃金攻堅時間曝！警三度交手　瞄準「撒旦之母」炸彈客猛開槍...下秒拖出逮捕

▲ 警方採取強力攻堅，在2度駁火時發射催淚彈。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。據了解，警方總共三次攻堅，最後考量不要影響附近住戶，決定不再拖延，於是持盾牌破門，朝裡頭連開三槍，隨後將嫌犯拖出逮捕。

事發當時，阿文躲藏在苓雅區的一棟民宅當中，被警方找到之後，他相當不配合，更揚言要引爆炸彈。雙方對峙了將近13個小時，警方總共開了超過50槍，更三度展開攻堅，才將他逮捕。

據了解，警方於清晨4時40分進行第一次攻堅時，他一手拿引爆器、一手拿槍，讓警方絲毫不敢大意。相隔近半小時，5點07分時，警方展開第二次攻堅，目標就對準了嫌犯所在的4樓窗戶，甚至在對面大樓安排的狙擊手也開槍，還射出催淚彈，但其中一發掉落地面，催淚效果讓現場的群眾，雖然隔著一條街，依舊是被燻到掉淚。

直到1個半小時後，警方考量不能再拖延，且也已嚴重影響附近住戶，因此決定展開第三次攻堅，並在6點40分左右行動，主要策略就是瞄準嫌犯手腳開槍，制住行動。

透過警方攻堅畫面也可以看到，一開始嫌犯在走廊上，就是因為屋內被丟了催淚彈導致他呼吸困難，因此到走廊透氣拖時間，而警方一進到民宅，便立刻開槍，嫌犯被逼得躲回房內，警方見狀立刻持盾牌破門，一開門後便直接開了3槍，隨後將他拖出逮捕。

▲警方第三次攻堅，破門猛開三槍，最終將嫌犯拖出逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，3波攻堅行動會耗時逾13小時主要是因為，嫌犯一手拿引爆器、一手拿槍，揚言與警方同歸於盡，讓警方不敢大意，又因他所在地為住宅區，警方擔憂若貿然行動會傷及附近無辜居民，此外又因為該民宅樓梯狹窄，現場不確定因素太多，且若他引爆炸彈，警方撤退時間恐過短，種種因素，才讓警方不敢行動，最終則在高層授意務必維護所有人員安全，並下達「格殺令」以堅定強力執法態度，成功於14日清晨6時46分逮捕嫌犯。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

警高層下格殺令！花13hrs攻堅「4大因素」曝...國民黨部炸彈客中2槍被逮

身揹「撒旦之母」可炸毀200坪房！「人肉炸彈客」手握引爆器曝：市區也放了

國民黨部炸彈客嗆同歸於盡！ 手握「不明影片」喊話：叫郭台銘發言人來