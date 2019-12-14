柯文哲：如果郭台銘跟我完全一樣，那同樣一個黨就好

▲柯文哲出席『民眾百萬捐款 謝文卿號召千人入黨』記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲14日中午將和鴻海創辦人郭台銘合體，由於日前傳出郭柯將「和平分手」，讓外界關注兩人此次互動。對此，柯文哲說，「如果郭台銘跟我完全一樣，那同樣一個黨就好」，這個是一個新的政治概念，10件事情有5件是OK的、大家都可以合作，那就5件合作，5件不能合作就5件各幹各的，「難道你為了那5件不同，可以合作的就不合作？這沒有道理」。

台灣民眾黨主席柯文哲14日中午將和鴻海創辦人郭台銘合體，幫各自的子弟兵吳達偉、李縉影站台，還將進行車隊大掃街，一路從板橋掃到三峽；由於日前傳出郭柯將「和平分手」，甚至還傳出2024將成為對手，讓外界關注兩人此次互動。

對於傳出要和郭台銘分手，柯文哲說，「這分手又事你（媒體）講的，奇怪了」。至於劉宥彤稱郭粉的票灌不進民眾黨，柯說，其實這樣，「如果郭台銘跟我完全一樣，那同樣一個黨就好」，這個是一個新的政治概念，10件事情有5件是OK的、大家都可以合作，那就5件合作，5件不能合作就5件各幹各的，「難道你為了那5件不同，可以合作的就不合作？這沒有道理」。

柯文哲說，台灣現在政治就是黨同伐異，我跟你同一黨的，不管你做甚麼壞事我都cover你；你跟我不同黨的，不管你幹甚麼好事我都杯葛你，不是這樣嘛？

柯文哲說，郭台銘的理論也沒有錯，「他說我的選票，如果可以支持柯文哲就支持柯文哲，不能支持柯文哲就支持親民黨，有時候聽起來也蠻符合事實的」，所以民意、專業、價值，我們還是理性務實處理問題，Let’s all。

