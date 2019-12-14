「真理佛堂」火警奪7命！夫妻慘被燒成焦屍　臉書曾寫：包容、真誠對待每個人

▲「真理佛堂」深夜火警釀7死，夫妻臉書曾寫「真誠真一的對待每個人」，如今慘被燒成焦屍，讓人不勝唏噓。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／綜合報導

台南市玉井一貫道道場14日凌晨發生火警釀成7死慘劇，其中一對夫妻經常在臉書分享勵志文章，更曾經寫下，「相互理解包容彼此缺點，不耍心計、不貶低、不諷刺，真誠真一的對待每個人...」如今卻慘遭昔日教友縱火，雙雙命喪火窟，與臉書文字相比，也顯得格外諷刺。

21歲的曾姓男子因前科累累，是地方上相當頭疼的人物，父母為了管教問題也頭痛不已，最後在少年法庭庭長的介紹下，曾男轉介到「真理佛堂」修業。然而，他14日凌晨打電話向警方自首，坦承縱火，警消獲報後也立即前往，但仍不幸釀成7死2傷的悲劇，而其中，除了一家三口外，還有一對夫妻也不幸葬生火窟。

透過兩夫妻臉書可以發現，2人經常分享勵志文章，且文章內容也不難看出，2人待人處事都堅持著「真理佛堂」的理念，還曾寫下，「我喜歡真心的朋友...相互理解包容彼此的缺點。不耍心計、不貶低、不諷刺，真誠的對待每一個人。」但如今卻慘遭昔日「教友」縱火，而一同葬生火窟，與臉書文字兩相對比，格外諷刺，也讓人不勝唏噓。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

真理家族強調「放下、包容」！反遭「家人」縱火釀7死 教友嚇傻：六親不認了

身揹「撒旦之母」可炸毀200坪房！「人肉炸彈客」手握引爆器曝：市區也放了

媽媽弟弟門外溫情勸降！國民黨部炸彈客「握槍+引爆器」朝警狂吼：要死一起死