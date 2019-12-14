一張圖看4年來新生兒下滑數據　張善政：蔡政府是導致少子化的幫兇

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

總統蔡英文日前拋出新育兒政策後，遭到國民黨副總統候選人張善政嗆「抄襲與撒幣100分」。14日張善政再度提及育兒相關政見，並放上新生兒人數節節下滑的趨勢圖，直指蔡英文政府是「導致少子化的幫兇」。

國民黨總統候選人韓國瑜陣營以「0到6歲國家幫忙養」主攻育兒，而蔡英文則推出「0到6歲國家和你一起養」。張善政認為，蔡政府看到別人有「牛肉」，就趕快拿香跟著拜，「抄襲與撒幣100分」。14日張善政在臉書再度談論生育政見，他表示，台灣面臨少子化的危機早已不是新聞，但攤開統計數據仍怵目驚心。蔡英文的生育政策做得好不好，不用多費唇舌，數據會說話。

張善政貼出數據圖並解釋，根據內政部統計，台灣新生兒人數在蔡英文政府上任後節節下滑，去年僅18萬1千餘人，今年的情況更加嚴峻，截至11月只有16萬零8百人。

張善政指出，蔡英文政府的生育政策是否對症下藥，還是讓台灣人愈來愈不敢生小孩，經過統計後，「很遺憾的是後者」。姑且不論蔡英文政府對少子化毫無作為，也提不出有效的生育政策，只能抄襲國政顧問團的「0到6歲國家幫忙養」，蔡英文政府在其他方面的政策也是「導致少子化的幫兇」。

張善政認為，蔡英文上任後提出一例一休，不僅沒有解決結構性的問題，反而讓勞、資雙方互不信任，勞工無法多加班賺錢，雇主不敢多聘員工，隨後的多次修法更讓國人無所適從，甚至加重民眾的經濟負擔，在這樣的窘境中，民眾連下個月的薪水都不能確定，更別提生養下一代；不僅如此，民進黨為了總統大選不斷操作反送中、芒果乾等議題，持續恐嚇國人，搞得人心惶惶，如此誰還敢在台灣養育小孩。他奉勸「蔡政府別再操弄意識形態恐嚇國人，專心解決少子化危機，這才是為台灣好的正道」。

張善政提到，有些人說他的言語最近越來越犀利、越來越不客氣，與先前的形象大不相同，是不是因為選舉快到了才刻意操作的形象。他想說，「這3年來看到蔡政府的所作所為讓我非常痛心，用詞才會越來越重！」

▲張善政貼出新生兒出生數據。（圖／翻攝自張善政臉書）

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