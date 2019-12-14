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警高層下格殺令！花13hrs攻堅「4大因素」曝...國民黨部炸彈客中2槍被逮

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▲國民黨台南後壁黨部12日遭人放置爆裂物，嫌犯傳躲在高雄 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨台南後壁黨部12日遭人放置爆裂物，嫌犯藏身在高雄 。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

台南市後壁國民黨部12日遭人放置爆裂物！台南警方13日循線到高雄市苓雅區一棟民宅外要逮人，孰料，過程中遭嫌犯「阿文」發現。嫌犯見狀隨即進入4樓房間內，並反鎖房門，朝外頭扔東西，樓梯間瞬間煙霧瀰漫，台南市警方隨即通報轄區，警匪展開13小時的對峙。

警方透過監視器畫面過濾出一輛可疑租賃車，循線查到嫌犯藏身高雄市苓雅區一棟民宅。警方到現場發現，嫌犯三餐都靠Foodpanda外送，再由姪女下樓領取餐點，由於遲遲未見對方身影，決定尾隨上樓查看。

嫌犯驚覺洩漏行蹤，隨即躲回房內，並反鎖房門，朝外面丟擲高爆物，樓梯間瞬間煙霧迷漫。警方隨即通報轄區警力、消防協助，雙方展開拉鋸戰，期間警方軟硬兼施，除駁火、狙擊手擊發催淚彈之外，也找來嫌犯媽媽、弟弟溫情喊話勸降。

▲▼圍捕炸彈客。（圖／記者吳奕靖）

▲警匪對峙時間逾13小時。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解，3波攻堅行動會耗時逾13小時，主要因素有4項：

一、嫌犯一手持槍、一手握住引爆器，背後的背包內還裝有名為「撒旦之母」的強力炸藥，揚言要與警方「同歸於盡」，除了身上的炸彈外，嫌犯更在高雄市區內安放炸彈。（高雄警方目前已解除狀況）

二、嫌犯藏身地為高雄市苓雅區一處住宅，該區域為住宅區，警方擔憂若貿然行動會傷及附近無辜居民。

三、等待保一維安特勤到場支援，且嫌犯火力強大，現場不確定因素太多，例如：窗戶緊閉、樓梯窄小等。

四、考量案發現場民宅樓梯狹窄，僅能容納1至2人通行，若嫌犯引爆炸彈，撤退時間恐過短，可能造成人員傷亡。

而在警匪對峙的最後一個鐘頭，警方也與高層保持聯絡，得到授意務必維護所有人員安全，並下達「格殺令」以堅定強力執法態度，成功於14日清晨6時46分逮捕嫌犯。

▲▼國民黨部炸彈客投降。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國民黨部炸彈客14日清晨棄械投降。（圖／記者吳奕靖攝）

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