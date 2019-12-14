身揹「撒旦之母」！頑強抵抗13小時　「人肉炸彈客」手握引爆器曝：市區也放了

▲雙方對峙超過13小時。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

地方中心／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。此外，阿文不僅在身上的背包裝了炸彈，就連市區也被放了炸彈，行徑相當誇張，而目前安放的炸彈已被排除，嫌犯也已經投降。

阿文躲藏在苓雅區的一棟民宅當中，被警方找到之後，他不僅拒絕配合，還揚言自己會引爆炸彈，而雙方對峙了13小時，過程中警方總共開了超過50槍，2度展開攻堅，而阿文除了身上的背包裝有炸彈以外，甚至還在市區安放了炸彈，而在警方於清晨4時40分進行第一次攻堅時，他一手拿遙控器、一手拿槍，讓警方絲毫不敢大意。

警方於5時7分進行第二次攻堅，目標就對準了嫌犯所在的4樓窗戶，甚至在對面大樓安排的狙擊手也開槍，還射出催淚彈，但其中一發掉落地面，催淚效果讓現場的群眾，雖然隔著一條街，依舊是被熏到掉淚。

第二次攻堅後，警方所有攻勢全部停了下來，這一停超過了1小時，而最後終於在清晨6點46分，警方突破嫌犯心防終於願意投降，警方隨即派出消防人員推擔架進入將他抬出，不過由於嫌犯右側肋骨有傷，因此已被先行送醫。此外，嫌犯於市區安放的炸彈，目前也已經被排除，而至於整起案件的背後原因、是否有共犯仍有待進一步調查釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】

快訊／國民黨部炸彈客投降！對峙超過13hrs 警駁火攻堅強開超過50槍