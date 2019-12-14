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民進黨稱「高雄人對不起台灣」　蔡英文也曾要台中人向林佳龍道歉

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▲總統蔡英文出席2020總統大選青年論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔡英文曾要台中人向林佳龍道歉，當時引起社會一片譁然。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，其中，高雄版內容提到「台灣對不起」，民進黨立委管碧玲在記者會上直言「高雄人對不起台灣是普遍的心情」。影片出爐後，在網路上引起負評，網友紛紛驚訝「政府竟檢討人民？」；另也有網友翻出，總統蔡英文今年8月才對台中市民說「你們應該對某個人（前市長林佳龍道歉）」。

民進黨12日召開「給台灣的一封信，民進黨政黨票影片發布記者會」，管碧玲在會中指出，廣告中以高雄為主題的「對不起篇」，高雄人（覺得）對不起台灣是普遍的心情。

對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋表示，譴責民進黨在高雄落敗不知反省，卻倒過來質疑、羞辱高雄人，民進黨才對不起高雄，要求民進黨道歉。

王淺秋指出，民主價值就是尊重多數人的選擇，高雄人只因為沒有投給民進黨，就要跟台灣道歉、對不起台灣嗎，民進黨根本是「民主退步黨」，可惡至極的反民主心態，「高雄人不生氣嗎！」

親民黨發言人于美人也怒嗆，民進黨就是當時做不好，人民才做不同的選擇，高雄人為何要跟全台灣人說對不起，民進黨憑什麼檢討高雄市民？

「怎麼能用政黨的立場告訴高雄人你選錯了？」于美人說，選民選對選錯，都不是民進黨可以講的，因為選舉不是為了政黨贏，也不是為了政黨輸，執政不好，人家才要下架，才要選擇另外一個。

民進黨要高雄人道歉的議題在網路上發酵，有網友也翻出，蔡英文今年月到台中市舉行辣台派開講時，指台中人欠林佳龍一個道歉，「你們應該對某個人（前市長林佳龍道歉」。林佳龍當時緩頰表示，蔡英文的談話是對他的「疼惜與勉勵」。

▼民進黨不分區立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨不分區立委登記，管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

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