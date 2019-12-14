高雄跟「全台道歉」？ 于美人怒：民進黨憑什麼檢討高雄市民

▲親民黨發言人于美人 。（資料照／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，其中，高雄版內容提到「台灣對不起」，民進黨立委管碧玲在記者會上直言「高雄人對不起台灣是普遍的心情」。由於影片一出後引起負評，親民黨發言人于美人也怒嗆，民進黨就是當時做不好，人家才做不同的選擇，高雄人為何要跟全台灣人說對不起，民進黨憑什麼檢討高雄市民？

于美人在政論節目表示，民進黨發布一個廣告，管碧玲代表執政黨，這是何等的傲慢，才可以講出這樣的話，為什麼人民做自由的選擇，卻要說人民選錯了，這是什麼邏輯？

「怎麼能用政黨的立場告訴高雄人你選錯了？」于美人說，選民選對選錯，都不是民進黨可以講的，因為選舉不是為了政黨贏，也不是為了政黨輸，執政不好，人家才要下架，才要選擇另外一個。

于美人說，民進黨就是當時做不好，人家才做了不同的選擇，民進黨為什麼不檢討自己？現在卻來檢討高雄市民，她不知道高雄市民怎麼看，館長可以跟高雄人說對不起，但管碧玲不可以要求高雄人跟全台灣人說對不起，高雄人為什麼要跟全台灣人說對不起？

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