林昶佐評估：中正萬華區立委選情　與林郁方呈現五五波

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者張一中攝）

記者林銘翰／台北報導

2020選戰進入倒數，無黨籍立委林昶佐力拚連任，14日上午前往萬華國光市場掃街拜票。林昶佐表示，台北市第五選區（中正、萬華）長期以來都被認為是艱困選區，是國民黨的優勢區，但其實經過四年長期累積下來，「我認為選情比較五五波」，目前團隊戰戰競競。

林昶佐表示，中正萬華區向來被視為綠營的艱困選區，國民黨在此區佔有優勢，四年前在他與許多朋友的努力團結之下成功翻轉，但他也直言區域本來的結構是長期以來累積而成，「我們也不會天真的認為一次翻轉就能長期讓它變不一樣」。

林昶佐說，四年來他與團隊努力耕耘，認真地在經營選民服務，所以四年累積下來「我們認為選情比較五五波狀況」，在多了台灣民眾黨候選人徐立信的參戰後選情變得更膠著複雜，目前團隊也戰戰競競。

▲國民黨立委候選人林郁方。（圖／記者張榮恩攝）



林昶佐也說，自己的資源遠比對手還要少，在地的選民也都知道，不管是看板還是布條都遠不如敵營，但他希望將所有存下來的資源，在最後的一個月盡量讓選民能夠看見，特別是造勢活動也希望能夠再多一些。他表示，過去幾個月因為大部分的時間都在立法院開會，期間沒辦法充分走到的角落，他也會在最後這個月努力彌補。

林昶佐表示，目前自己的看板不只輸給國民黨立委候選人林郁方，也輸給民眾黨的徐立信位居第三名，甚至有好幾塊黃金地段去詢價後聽到價錢都打退堂鼓，結果過沒三天就看到徐立信的看板高掛，不清楚他背後支持的靠山是誰，自己只能一步一腳印努力。

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