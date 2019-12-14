閃靈樂團12／21凱道開唱　林昶佐：無規劃響應罷韓遊行

▲閃靈樂團「台灣大凱旋」凱道演唱會。（圖／取自CHTHONIC 閃靈臉書）



記者林銘翰／台北報導

本土重金屬搖滾樂團「閃靈」將於12月21日在凱達格蘭大道舉辦「台灣大凱旋」演唱會，當天親綠「Wecare高雄」等團體發起的「罷韓」大遊行同時也將走上高雄街頭，身兼閃靈主唱的無黨籍立委林昶佐14日表示，閃靈蠻早就將演唱會訂在當天，並沒有刻意安排與遊行串連，目前也沒有要響應「罷韓」這方面的規劃。

2020選戰進入倒數，林昶佐力拚連任，14日上午前往萬華國光市場掃街拜票。由於閃靈樂團21日的演唱會與高雄的罷韓遊行恰巧同天，外界也好奇屆時閃靈是否會響應「南北串連」。

林昶佐表示，在這場選戰中由於自己的資源遠比對手少，國民黨立委候選人林郁方甚至從年初就開始掛看板「提早了我十個月」，與國民黨總統候選人韓國瑜的聯合造勢也一直都有，自己只能把有限的資源存在最後一個月，閃靈的凱道演唱會就是最重要的一場。

林昶佐說，當天邀請了包括民進黨立委候選人吳怡農、民進黨立委候選人賴品妤、無黨籍立委候選人洪慈庸、台灣基進立委候選人陳柏惟與總統蔡英文前來響應，閃靈、滅火器與何欣穗等樂團歌手也將接力開唱，相信會是這一次選戰中非常重要大集氣的機會，希望所有年輕人都可以站出來。

林昶佐也解釋，閃靈蠻早就將演唱會訂在21日，並沒有刻意安排與罷韓遊行串連，不過他也聽到蠻多人打算在高雄遊行一結束，就馬上搭高鐵到台北參加演唱會，他也笑說希望大家可以用這樣的行程來考量「一日生活圈」。

林昶佐表示，目前沒有要「響應罷韓」這方面的規劃，但他相信演唱會上會有很多參加完遊行的人，屆時一定會有一些議題上的呼應。

▼閃靈樂團「台灣大凱旋」凱道演唱會。（圖／取自CHTHONIC 閃靈臉書）



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