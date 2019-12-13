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鄭文燦盛讚李問：帶動年輕人認識馬祖！

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▲▼李問陪同桃園市長鄭文燦參拜。（圖／李問臉書）

▲李問陪同桃園市長鄭文燦參拜。（圖／李問臉書，下同）

記者陶本和／台北報導

民進黨出征馬祖立委的李問12日陪同桃園市長鄭文燦參拜桃園馬祖人的信仰中心閩台宮與龍山寺。鄭文燦盛讚李問，有「知其不可為而為之」的精神，這次馬祖選舉如果沒有李問的參選，可能依舊會是傳統的選舉模式，但這次李問的加入，讓媒體對於馬祖的關注報導多了很多。

李問表示，鄭文燦說他帶有「知其不可為而為之」的精神，也肯定他的參選讓不同的政黨都能支持馬祖，帶動民進黨以及更多年輕人認識馬祖，共同關注馬祖建設發展。

李問說，鄭文燦在得知他這幾個月的參選心得後說，這次馬祖選舉如果沒有李問的參選，可能依舊會是傳統的選舉模式，但這次李問的加入，讓媒體對於馬祖的關注報導多了很多。

李問表示，過去鄭文燦對桃園馬祖鄉親的支持十分用心，馬祖文化的保存與廟宇的翻修，都是過去這幾年，市府團隊大力支持下進行的，讓他非常感動。

李問也和鄉親分享，對於下一代教育的重視，不僅邀請教育部來馬祖舉辦新課綱說明會，也親自去安親班教英文，讓下一代的馬祖孩子可以用外語介紹自己的家鄉。

李問強調，年輕世代傳承馬祖傳統文化非常重要，希望馬祖文化的養分，可以成為年輕人創業的基礎。因為馬祖的文化不僅能夠強化年輕人的認同，同時也可以當作創意與商機，不論是食品、文創商品或是觀光，都必須仰賴傳統文化的連結。李問承諾，未來會與馬祖的鄉親一起努力，也秉持著「愛馬祖、挺青年」的精神，鼓勵年輕人、給年輕人更多機會。

▲▼李問陪同桃園市長鄭文燦參拜。（圖／李問臉書）

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