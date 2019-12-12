柯文哲想戰2024…陳水扁指　民進黨鄭文燦PK國民黨朱立倫

▲鄭文燦、朱立倫。（合成圖／桃園市政府提供、記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲近日表態考慮參選2024總統大選，引來熱議。對此，前總統陳水扁指出最有可能戰2024的，應該是曾任桃園市長的朱立倫，以及現任桃園市長鄭文燦。

陳水扁表示，2020年總統大選都還沒有投票，柯文哲就迫不及待的表態要參選2024年總統。顯示他對缺席2020總統大選心有未甘，以及對2024年總統大選非選不可的決心。

而被柯文哲點名是2024勁敵的新北市長侯友宜，陳水扁認為，柯文哲已經錯過2020年的大好機會，2024年應該是兩個桃園市長的PK，民進黨的鄭文燦vs.國民黨的朱立倫可能性最大。

此外，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政上《少康戰情室》時，指蔡英文總統把選舉拉到意識形態，就像過去前總統陳水扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」。陳水扁反駁，趙少康忘了他自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，「他在25年前台北市長選舉就提出『中華民國保衛戰』的芒果乾訴求。」

陳水扁說，25年後韓國瑜仍然在打「中華民國保衛戰」，只是民調顯示最保衛中華民國的是蔡英文。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。

陳水扁也批評，12月21日罷韓挺韓決戰高雄大遊行，韓國瑜好像是高雄土皇帝，竟然說出「絕不容許外縣市的人來高雄參與罷免高雄市市長這樣子的遊行」，難不成韓國瑜要在高雄邊境築高牆設海關？韓國瑜忘了去年市長選舉韓粉是怎麼來的嗎？不相信的話，韓國瑜越不容許外縣市的人到高雄參加罷韓遊行，反而會越多人參加！