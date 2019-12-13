柯文哲開金口加持民眾黨競選歌曲　大誇不分區立委個個都戰將

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲12日晚間帶著不分區立委提名人來到林口錄製競選歌曲「Restart」，時常自嘲音樂不及格的他還親自獻聲，讓歌曲更添話題與趣味性。對於把台灣重開機的口號寫進歌詞裡，柯文哲笑說，「台灣不是要重開機嗎？不然怎麼辦？都當機了，不重開機要怎麼辦」。

隨著2020大選時間接近，民眾黨日前先曝光競選歌曲「Restart」的Demo版本，接著12日晚間便找來不分區立委提名人以及主席柯文哲進錄音室錄製歌曲。在柯文哲抵達前，到場的不分區立委們把握時間演練，儘管對於歌曲仍不熟悉，不少地方有對不上拍子、走音等情形，但現場氣氛相當歡樂。

隨後柯文哲到場後，一見到狹小的錄音室擠了媒體、立委以及幕僚等近30人，直呼「室內一氧化碳濃度超標了，快昏倒了」。而現場唱了幾遍後，現場觀察到柯文哲有些害羞，有些地方沒有唱出來，似乎還在摸索歌曲。柯笑說，自己只有在車上聽個幾遍，還開玩笑要金曲歌后江惠儀錄卡啦OK版本，「歌如果改卡啦OK會比較好唱，也會努力練習」。

會後受訪時，柯文哲大讚自家不分區立委戰將如雲，相比其他對手好太多了，「我們的不分區強多了，只要有辦不分區辯論賽，我保證我們大贏，我們每個都實在、都是戰將」。

記者追問，若與親民黨相比？柯文哲自信地說「強多了啦」，「不信你看，每個上去都很專業，你看要作曲有作曲家，要做什麼都…，我們都自備人才，真的厲害，向天下徵才。」

▼柯文哲率民眾黨不分區立委提名人錄製競選歌曲。（圖／記者陳家祥攝）



