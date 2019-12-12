張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

▲民進黨團召開「利用賭盤救選情，前閣揆可以包庇犯罪嗎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

2020大選進入倒數30天，國民黨副總統候選人張善政12日上午在廣播節目受訪時透露，在民調蓋牌前國民黨總統候選人韓國瑜與總統蔡英文差距在5%內，「賭盤如今呈現PK盤」。對此，民進黨立法院黨團下午召開記者會，質疑張善政企圖利用賭盤救選情，且有鼓勵簽賭、操作賭盤之嫌疑，呼籲張善政盡快報案，並對於自己想要利用簽賭救選情的作為與社會表達歉意。

大選進入倒數，自從韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，民調開始出現變化。張善政12日上午在廣播節目受訪時透露，民調蓋牌前韓國瑜陣營也有做民調，與蔡英文差距在5%內，賭盤如今也呈PK盤，相信跟韓國瑜會贏得選舉，明年一月見真章。

民進黨立法院黨團12日下午召開「利用賭盤救選情，前閣揆可以包庇犯罪嗎」記者會，黨團幹事長管碧玲表示，這次選舉有非常多錯誤、負面的不良示範，但張善政的不良示範太過嚴重，甚至涉及包庇犯罪，因此民進黨團有必要召開記者會表達回應。

▲民進黨團召開「利用賭盤救選情，前閣揆可以包庇犯罪嗎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

管碧玲表示，張善政竟然會去宣揚賭盤，企圖用賭盤召喚士氣拯救選情，其實目的只有一個，就是要讓大家有信心、誤以為真去維持住選舉，讓選舉可以再繼續選下去。管碧玲說，張善政身為前行政院長，明知賭盤違法卻包庇犯罪，甚至利用犯罪行為救選情，質疑其中是否有道德瑕疵與政治道德，相當令人無法接受。

黨團書記長李俊俋則說，法務部每次選舉都會發布「涉及違反選罷法行為例舉」，其中第17條就是聚眾賭博。張善政身為副總統候選人將竟然鼓吹賭盤，恐有違反選罷法的嫌疑，更有趣的是韓國瑜一天到晚說民調不準、都是假的，難道張善政是在告訴大家「只有賭盤是真的」。李俊俋直言，「這兩位會不會太精彩了點」，張善政作為副總統候選人既然知道有賭盤，就應該打電話去檢舉。

李俊俋批評，韓國瑜與張善政這對候選人荒腔走板，總做一些令人無法想像的事情，「韓國於所有事都用麻將舉例，張善政是不是從今以後也都要用賭盤舉例」，經世搭擋作經世之舉，張善政應該趕快打電話報案，而不是再繼續耍寶。

管碧玲指出，張善政犯了三個嚴重的問題。首先沒有報案就是包庇犯罪，明知有賭盤卻不報案就是說假話、傳播假消息。第二，利用賭盤救選情，誤把犯罪賭盤拿來大肆宣傳，絕對有政治道德的瑕疵。最後，張善政提到所謂的「PK盤」，更涉嫌鼓勵簽賭，呼籲張善政應該盡快報案，並對於自己想要利用簽賭救選情的作為與社會表達歉意。

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