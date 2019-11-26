　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盧秀燕嗆「中火燃煤再增10%」　環保署回擊：條件18年前就存在

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中火擬新增2新燃煤機組，台中市政府開記者會提2大原則。（圖／台中市政府提供）

▲環署指出，操作許可條件容許10%彈性，早在18年前就存在。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

台中市長盧秀燕今（26日）怒轟環保署發公文要求中火燃煤許可要再放寬10％，根本是大開環保倒車，無法接受。環保署回應，操作許可條件容許10%彈性，早在18年前就存在。

環署說明，有關「許可證記載之各項許可條件或數值，於未超過固定汙染源空氣汙染防制設施最大處理容量，且符合排放標準及本法相關管制規定者，得有10%之容許差值」。

請繼續往下閱讀...

環署指出，目前「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」第9條規定，而該規定是延續90年11月7日修正發布的「固定汙染源設置變更及操作許可辦法」既有內容，至今已存在18年之久。

▲據了解，盧秀燕將在韓國瑜競總成立當天接任主委 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕轟環署大開環保倒車。（圖／台中市政府提供）

環署表示，台中市政府認為環署以一紙函文放寬空氣汙染排放規定，實際是台中市政府對法令規定誤解。另外，今年11月11日相關解釋函文，是因收到台電公司函文要求解釋，環署基於法規主管機關，僅重申前揭法令規定，以秉持依法行政，維護法治秩序。

環署強調，維護環境品質及國民健康，是施政重點，已與經濟部合作推動國營事業空氣汙染減量工作，以台電公司台中電廠為例，統計其空氣汙染物排放情形，已由105年3萬8千餘公噸，降至107年2萬9千餘公噸，減量比率達23%，且仍持續進行空氣汙染改善作業。而對於空品不良期間，環署指出，也要求台中電廠進一步降載，減少空氣汙染物排放情形。

ET快訊
人妻「機房燥熱狂吻小王」拍羞片！戰遍套房+摩鐵..夫看鹹濕對
「統神」巷弄迴轉..後方2車擦撞想把責任賴給他　10人惱羞下
救援影片曝！狂風擰落900kg路牌「壓住騎士」　10人合力撐
師傅掛5樓牆外施工..他一見這幕暴怒！下秒「猛扯安全繩」譙：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣唯一獲獎！「婚姻平權大平台」推動亞洲第一同婚合法　泰國頒獎

盧秀燕嗆「中火燃煤再增10%」　環保署回擊：條件18年前就存在

車禍4天…大腿瘀青浮出詭異女臉！　網驚「撞臉動漫角色」：富江出來了

遭抓包編「創作文」！作家彭怡平「維基百科」被惡搞：擅長觀落陰

2019台灣最美光出爐！「合歡山暗空公園」獲國際認證　銀河星空最耀眼

2019黑琵親子輕旅行來報名！　今年增加「黑琵數來寶」趣味活動

全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

超美巨浪從天而降！台東池上現「雲瀑」奇景　縮時影像現仙氣

土味樂器變主角！劇場《泥巴》台中盛大演出　非傳統演出吸引2千名觀眾

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

「天氣太冷不去了」客人惡意棄單 3千元餐點全賠...老闆：當愛心餐

徐懷鈺突現身唱「有怪獸」　Ella驚喜：一起唱！！

屁孩《聲林2》決賽穿睡衣躺床　蕭敬騰：期待你在戲劇的發展

2000~2010八年級生青春回憶！　10年「20首串燒」經典中文夯曲

孝女跪地祈求保佑重病老母親 媽祖鑾轎360度旋轉為她賜福

台灣唯一獲獎！「婚姻平權大平台」推動亞洲第一同婚合法　泰國頒獎

盧秀燕嗆「中火燃煤再增10%」　環保署回擊：條件18年前就存在

車禍4天…大腿瘀青浮出詭異女臉！　網驚「撞臉動漫角色」：富江出來了

遭抓包編「創作文」！作家彭怡平「維基百科」被惡搞：擅長觀落陰

2019台灣最美光出爐！「合歡山暗空公園」獲國際認證　銀河星空最耀眼

2019黑琵親子輕旅行來報名！　今年增加「黑琵數來寶」趣味活動

全國語文競賽台東縣勇奪19座特優獎　成績大放異彩

倒數3天衝一波！超萌聊天神器「中華電信X護國神犬LINE貼圖」免費下載

超美巨浪從天而降！台東池上現「雲瀑」奇景　縮時影像現仙氣

土味樂器變主角！劇場《泥巴》台中盛大演出　非傳統演出吸引2千名觀眾

美議員擬推《台灣主權象徵法案》　准許駐美人員配戴國旗

具荷拉唯一公開認愛的男友！　龍俊亨悄改「心碎2符號」道別…網淚崩：他真的難過

許效舜砸300萬開茶館　接4場尾牙填補收入

和妻子大吵！丈夫5F陽台「狠推她墜落慘死」…隨後衝4F跳下命危了

射箭亞錦賽／林明靜複合弓力壓大馬獲銅　許嬿樺一分差止步8強

「虧雞福來爹」重現江湖　林義豐前進台南東區拜票

智慧病床、個人健康雲　工研院攜手研華、中華電信展示創新服務成果

聯發科發布全球首顆5G晶片天璣1000　號稱全球最強悍性能

「花美男」約砲要她全程蒙眼　多嘴「我胖嗎？」女掀眼罩驚呆怒告

王立強自白釐清難度高　澳洲戰略專家：叛逃不是簡單的事

北投少爺試駕特斯拉自撞受輕傷　打完最後一通電話...跳橋爆頭亡

生活熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

北冕颱風最快今生成「可能又大又強」北北基宜大雨特報

博恩爸學歷曝光　「理工醫學全包」網驚呆

買現烤大餅！老闆先結帳：怕你反悔　客翻臉不買

灌漿擠破他家鐵門　業者說話了

開車走台東山路…OO爬出來！網呆：絕對棄車

3歲女兒金爐前手遮屁屁！　媽腿軟…秒跪虎爺謝罪

逢甲房東拒租黑名單：22：00後下班、學生、櫃姐

隔壁住學姊！她連續半年聽淫叫

板橋慈惠宮見千萬超跑！車主身分曝光

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

蘆洲吃火鍋！櫃台妹事業線太禮貌

更多熱門

相關新聞

圖／公文曝光！環保署放寬中火10%燃煤量

圖／公文曝光！環保署放寬中火10%燃煤量

台中市副市長楊瓊瓔及環保局長吳志超26日於立法院與台中立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒等人召開記者會，公布環保署一紙公文，內容為「放寬中火10%燃煤量」。楊瓊瓔氣得表示，此舉會讓中部人必須多呼吸25天的髒空氣，請台電與中央別罔顧中部民眾健康，針對中央一連串的打壓作為，市府決不會輕易放棄，將持續努力落實議會通過的生煤管制自治條例，展現改善空氣品質的決心。

中火燃煤量必須合規　盧秀燕：沒得商量

中火燃煤量必須合規　盧秀燕：沒得商量

要命「蝕骨水」遭棄偏鄉　環署清查處理廠

要命「蝕骨水」遭棄偏鄉　環署清查處理廠

朝野議員要求烏日鐵路高架化　中市府：持續推動

朝野議員要求烏日鐵路高架化　中市府：持續推動

潭子聚興園區今動土　盧秀燕：打造台中後廠經濟

潭子聚興園區今動土　盧秀燕：打造台中後廠經濟

關鍵字：

中火台中市盧秀燕環保署燃煤許可

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 具荷拉 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

法官硬要看性愛片！具荷拉忍痛公開「渣男友卻無罪」

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

張立東氣到走人！小茉莉「誤踩地雷」淚崩

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

米砂自殘挑釁孫安佐女友！正宮開戰揭墮胎真相

雞排妹爆有固定約會對象　自曝靠砲友解慾

具荷拉留億萬鉅額遺產！奶奶悲慟送她離開

不是在生氣啦！12星座「已讀不回」原因曝

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

女消防員凍到發紫　餐車老闆鼻酸「不走了」

冷凍貨櫃39屍　25歲卡車司機認罪

全聯開出40萬個統一發票獎項！花769元買食品就中了千萬大獎

藍寶堅尼真的做出「閃電霹靂車」

野狗嘴叼食物　騎士一看竟是山羌

更多

最夯影音

更多
陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點

陳意涵老公暖幫愛人綁鞋帶　腦洞大開：想害死「那個老婆」就綁鬆一點
遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

遊覽車違規左轉輾死17歲無照男　怨倒楣遭怒毆…少年母：還我兒子

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

闖鬼屋「北投廢棄診所」玩筆仙　片中驚錄到詭異女聲：留在這邊

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

才答應雪莉「連妳的份活下去」　具荷拉住家身亡...得年29歲

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

真香！苦情臉胖橘「愛鞋成癡」 埋頭苦吸...網笑：是鹹魚味嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面