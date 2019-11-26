盧秀燕嗆「中火燃煤再增10%」　環保署回擊：條件18年前就存在

▲環署指出，操作許可條件容許10%彈性，早在18年前就存在。（圖／台中市政府提供）



記者許展溢／台北報導

台中市長盧秀燕今（26日）怒轟環保署發公文要求中火燃煤許可要再放寬10％，根本是大開環保倒車，無法接受。環保署回應，操作許可條件容許10%彈性，早在18年前就存在。

環署說明，有關「許可證記載之各項許可條件或數值，於未超過固定汙染源空氣汙染防制設施最大處理容量，且符合排放標準及本法相關管制規定者，得有10%之容許差值」。

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環署指出，目前「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」第9條規定，而該規定是延續90年11月7日修正發布的「固定汙染源設置變更及操作許可辦法」既有內容，至今已存在18年之久。

▲盧秀燕轟環署大開環保倒車。（圖／台中市政府提供）



環署表示，台中市政府認為環署以一紙函文放寬空氣汙染排放規定，實際是台中市政府對法令規定誤解。另外，今年11月11日相關解釋函文，是因收到台電公司函文要求解釋，環署基於法規主管機關，僅重申前揭法令規定，以秉持依法行政，維護法治秩序。

環署強調，維護環境品質及國民健康，是施政重點，已與經濟部合作推動國營事業空氣汙染減量工作，以台電公司台中電廠為例，統計其空氣汙染物排放情形，已由105年3萬8千餘公噸，降至107年2萬9千餘公噸，減量比率達23%，且仍持續進行空氣汙染改善作業。而對於空品不良期間，環署指出，也要求台中電廠進一步降載，減少空氣汙染物排放情形。