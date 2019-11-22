2020台灣燈會主題曲首曝光　金曲獎得主「椅子樂團」操刀

▲椅子樂團操刀作詞作曲，現場演唱台灣燈會主題曲。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府22日舉辦2020台灣燈會主題曲《今夜的種種可能 Tonight We’ll Be Fine》發表會，現場由作詞作曲的金曲獎得主「椅子樂團」親自獻唱，歌詞融入台中在地元素，盼讓大家感受燈會種種可能，感受這城市的美好。

2020台灣燈會將在台中登場，市府22日舉行台灣燈會主題曲發表會，由金曲獎最佳演場組合獎得主，同時也是台中在地年輕人組成的「椅子樂團」作詞作曲的《今夜的種種可能 Tonight We’ll Be Fine》。

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樂團成員裘詠靖、陳仲穎及孫伯元3人也首次公開演唱，燈會主題曲MV也首度曝光，充滿童趣的動畫風格，除融入台中地景，也巧妙加入這次燈會展區，邀請大家一同感受夜晚種種可能，來場奇幻冒險。

▲市長盧秀燕出席主題曲發表會，與椅子樂團等貴賓合影，邀請大家來賞燈。（圖／台中市政府提供）

「真是美好的音樂！」市長盧秀燕表示，2020台灣燈會已進入倒數計時，市府特別邀請台中的驕傲「椅子樂團」創作燈會主題曲《今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine》，代表台中燈會的無限可能，也代表市府與所有市民，歡迎大家到台中賞燈。

製作人黃榮毅表示，很榮幸為2020台灣燈會創作主題曲，希望以音樂邀請廣大民眾參與盛會，在編曲上特別融入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號等元素，歌詞也加入珍珠奶茶、綠川、柳川河岸等台中特色，以最高規格展現台中這座城市的美好。

▲▼台灣燈會主題曲MV也首度亮相。（圖／台中市政府提供）

樂團團員裘詠靖說，很榮幸為2020台灣燈會創作主題曲，編曲上加入許多有趣元素增添活潑感覺，這不僅是給台灣燈會，也希望是首與民眾日常生活有所連結的歌。由於燈會主展區后里，以薩克斯風產業聞名，陳仲穎提到，歌曲加入如薩克斯風、管樂、小喇叭以及長號，再與合音結合，顯得比較熱鬧、繽紛的感覺。孫伯元也說，在貝斯的編曲上，也運用了些技巧，增加音樂跳動感，讓歌曲比較開心。

中市新聞局表示，裘詠靖、陳仲穎及孫伯元為台中一中吉他社同好，在製作人黃榮毅的帶領下，音樂作品入圍過金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「最佳民謠專輯獎」「最佳民謠單曲獎」及「最佳現場演出獎」，今年更榮獲金曲獎最佳演唱組合獎項，可謂台中之光，今年他們也將在台中跨年晚會活動登台演唱，歡迎一起來同樂。

2020台灣燈會主展區后里森林園區「森林秘境」、馬場園區「藝想世界」，展期從明年2月8日至23日共16天。副展區文心森林公園以「童趣樂園」為主題，打造親子同樂的兒童森林公園，今年12月21日點燈至明年2月23日，廣邀大家來逛燈會遊台中。

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