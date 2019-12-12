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TVBS聲明／總統辯論唯一正式公函邀約　以公平公正原則籌備

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▲▼宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陶本和／台北報導

有關2020總統電視辯論會主辦權爭議，4家有意爭取的企劃書在11日晚間曝光。由於蔡英文競選幕僚指出，TVBS辯論規劃僅2張紙，TVBS於12日發出聲明，強調他們是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。

針對2020電視辯論會，國民黨總統候選人韓國瑜為了電視辯論會的主辦單位，跟民進黨總統蔡英文陣營鬧得不可開交，多次指控蔡陣營堅持由三立主辦。

不過，回顧2016年總統電視辯論會，非由單一特定媒體主辦，而是由三立電視、公共電視台、《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》、《蘋果》、中央通訊社、沃草、及Google聯合舉辦。

據了解，在2020年總統電視辯論會的舉辦上，蔡英文陣營的態度從未有不願辯論，或是挑選特定媒體的狀況。小英競辦幕僚表示，早在10月初，就已經成立辯論因應小組，目的就是要做好總統、副總統的政見發表、辯論會的準備。

小英競辦幕僚指出，反倒是這次忽然殺出台北市議員羅智強，一再造謠蔡英文只願意參加三立辦的辯論，「真的是第一次有總統競選陣營，打著媒體立場為藉口，去拖延媒體整合的寶貴時間。」

該幕僚分析，羅智強不願意讓媒體去整合協調，反過來誣指蔡陣營迴避，看起來是打算拖延時間，讓辯論最後辦不成，但責任賴在蔡英文的頭上。

在此同時，《ETtoday新聞雲》於11日晚間獨家公開4家電視媒體提供給各陣營的辯論企劃書。競辦幕僚分析，公共電視、三立電視都提出完整的辯論企劃，包括辯論方式、場地與新聞動線規劃、人員接待等等，都有清楚的說明，至於羅智強強力推銷的中天、Ｔ台，中天是一頁A4的資料，T台則是兩頁。他們認為，嚴肅的總統大選辯論，被對手拿來當談判籌碼，實在很廉價。

對於TVBS被指稱企劃書僅有2張紙一事，TVBS於12日發出聲明，強調作為台灣信賴度最高的新聞頻道，TVBS基於大選在即，選民亟需透過一場公平公正公開的電視辯論會掌握候選人的政見走向與具體政策，避免在選戰對立話題中模糊焦點。因此TVBS責無旁貸願主動提供平台，秉持一貫專業公正形象，出面協調主辦這場電視辯論會。

TVBS表示，基於尊重候選人，TVBS慎重以公函邀約三方陣營，並已獲韓國瑜與宋楚瑜競選辦公室回應。蔡英文競選總部亦表達將回報後再予回覆。

針對蔡英文競選總部幕僚誤指TVBS辯論規劃僅兩張紙，TVBS則表達抗議，強調TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企畫書不可混為一談。TVBS在函文中明確表達，獲回應之後，TVBS新聞團隊將展開嚴謹規劃，儘速與各方競選團隊協商，盡力促成此一具民主價值的對話平台。

TVBS聲明全文：

作為台灣信賴度最高的新聞頻道，TVBS基於大選在即，選民亟需透過一場公平公正公開的電視辯論會掌握候選人的政見走向與具體政策，避免在選戰對立話題中模糊焦點。因此TVBS責無旁貸願主動提供平台，秉持一貫專業公正形象，出面協調主辦這場電視辯論會。

基於尊重候選人，TVBS慎重以公函邀約三方陣營，並已獲韓國瑜與宋楚瑜競選辦公室回應。蔡英文競選總部亦表達將回報後再予回覆。

針對媒體報導蔡英文競選總部幕僚誤指TVBS辯論規劃僅兩張紙，TVBS表達抗議。TVBS是唯一以正式公函方式發出邀約的媒體，其重視程度，與企劃書不可混為一談。TVBS在函文中明確表達，獲回應之後，TVBS新聞團隊將展開嚴謹規劃，儘速與各方競選團隊協商，盡力促成此一具民主價值的對話平台。

TVBS自1996年首度主辦民進黨總統初選辯論後，在歷次選舉中舉辦辯論會經驗豐富。根據尼爾森調查，TVBS新聞台是目前台灣每天最多人收看的電視頻道，也是獲得最高度信賴的新聞頻道，將依公正公平原則籌備辯論會。盼候選人與競選總部幕僚共同促成此次總統大選中珍貴重要的公開電視辯論會，勿以錯誤資訊混淆視聽，影響協商進行。

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