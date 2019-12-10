估一年3萬人死於空汙！環團批PM2.5標準太寬　環保署：標準與日本一致

▲環團質疑，台灣並未針對PM2.5加嚴管理，形同無效檢討。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣健康空氣行動聯盟今（10日）指出，台灣並未將細懸浮微粒（PM2.5）加嚴管理，形同無效檢討，更直指，若長期暴露在高濃度PM2.5之下，推估國內每年約有3萬人死於空汙。對此，環保署表示，近年已持續進行PM2.5及前驅物管制減量工作，現已有良好成效，目前我國PM2.5年平均值15μg/m3，並將WHO的建議值10μg/m3作為長期努力的目標。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃今日召開記者會指出，即使加拿大PM2.5年均值只有6.1，每年仍有近1.5萬人死於空汙，換算台灣目前年均值15的標準，推估每年約有3萬人因空汙死亡。

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▲環保署表示，台灣增訂PM2.5年平均值15μg/m3及24小時值35μg/m3之標準，與日本一致。（圖／記者林敬旻攝）

對於環保團體質疑PM2.5品質標準一事，環保署表示，台灣已於101年增訂PM2.5年平均值15μg/m3及24小時值35μg/m3之標準，雖與美國12μg/m3、WHO最終目標10μg/m3仍有差距，但已與日本一致，較歐盟、韓國、大陸及香港等地嚴格，將持續以務實可行方式，進行空氣污染物減量工作以及空氣品質標準之檢討。

環保署說，空氣品質標準的訂定依據WHO建議，各國訂定空氣品質標準，應考量當地空氣品質對於人體健康風險、污染源現況、確實可行技術、社會及經濟發展等相關因素。而依美國訂定空品標準的經驗，在全國年平均達成符合標準值後，才務實啟動研討下一階段目標的工作。

環保署也說，目前已推動「清淨空氣行動計畫」，持續進行PM2.5及前驅物管制減量工作，現已有良好成效。截至11月底，全國手動測站PM2.5年平均濃度統計為16.2μg/m3，已較106年18.3 μg/m3、105年20.0μg/m3、104年22.0μg/m3為佳，顯示目前我國訂定PM2.5空品標準年平均值15μg/m3係屬務實可行，且透過相關污染管制作為達成，並將WHO的建議值10μg/m3作為長期努力的目標。

