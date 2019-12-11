在館長節目霸氣喊話！洪慈庸：我就是立法院的「1985」　3年處理300件軍中糾紛

▲立委洪慈庸接受館長的專訪。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

立委洪慈庸爭取軍中人權的形象相當鮮明，她在11日上館長陳之漢的直播節目接受專訪，曾經是志願役軍人的館長與軍冤家屬的洪慈庸的共同點就是「國軍」，所以在節目中也被問到了有關於軍中的問題。洪慈庸強調自己是，年輕從軍朋友的依靠「立法院的1985」。

館長提問指出，過去他當兵的時代，有非常多的不合理，「不合理是合理的」，在洪慈庸擔任立委之後，改變了軍中了很多作法，「那你改變了什麼？」

▲洪慈庸指出，她3年來處理了300多件軍中糾紛。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



洪慈庸回應時就開門見山說，「我成為很多年輕從軍朋友的依靠」，3年多已經處理了全國300多件的軍中糾紛案件，因為大家知道找她有用，而且會積極幫忙處理，例如有年輕人被軍中逼退，但是他沒有要退，所以就被家長帶來，幫忙協助處理之後，現在在軍中服務的非常好。

洪慈庸再舉例，另外一種是想退卻退不了，過去軍官跟士官沒有正常的退場機制，所以就不斷地犯錯記過，或是去軍醫院拿精神疾病證明，在過去2年已經透過制度面的修法，讓軍官、士官能夠藉由正常的賠償機制，在賠償國家的損失之後，留下正常的管道離開，而不是只能透過裝瘋賣傻離開。

洪慈庸指出，「國防部是非常官僚的部會」，像這麼簡單的機制，卻要花2~3年的時間才能成功建立，現在也有人透過這樣的機制賠償離開，要改變國防部不是那麼容易的事，但是一步一步在做，「我就是立法院的1985（軍中申訴專線），只要軍人朋友有問題，打來給我，我絕對幫他處理好他的問題」。

►韓妞激推「IG爆款」～周末超殺來了！