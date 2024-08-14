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美恢復採購雷射傳感器　中國禾賽科技移出涉軍「黑名單」

▲禾賽科技。（圖／翻攝自禾賽科技官網）

▲禾賽科技因激光傳感器被美方列入黑名單。（圖／翻攝自禾賽科技官網）

記者陳香菱／綜合報導

美國國防部在今年1月為了加強對中國企業的審查，列出「1260H清單」。近日卻有消息傳出，美方將雷達製造商禾賽科技移出中國軍方企業「黑名單」。中國駐美大使館表示，樂見美國能糾正歧視性做法。

美國國防部曾依據《2021年國防授權法》第1260H條發布了「黑名單」，是針對在美國直接或間接營運的中國涉軍企業（Chinese military companies）名單，而禾賽科技生產用於汽車的雷射傳感器，被美方認為是軍民兩用技術，因此也被列入黑名單中。

根據英國「金融時報」報導，禾賽科技在5月提起訴訟，先前有試圖與美國官員進行談判，但沒有成功，「目標不是打敗任何人，而是進行公開對話。」有消息人士指出，美國國防部將禾賽科技移出了「1260H清單」中。

禾賽科技起訴美國國防部後，也發出聲明表示，美方將禾賽科技列入黑名單，造成「聲譽受損、股價大幅下跌、損失商業機會」，且讓公司在美國建廠的計劃擱置，希望法院裁定美國國防部將禾賽從相關清單中移除，或宣布「1260H清單」違憲。

禾賽科技再次強調，沒有任何中國政府或軍事機構試圖影響或控制禾賽的管理、策略或研發營運，「我們的產品嚴格用於商業和民用，與中國軍方或任何其他軍事機構沒有任何關係。我們不是任何國家軍事機構的供應商。」

報導指出，美國國防部在今年1月才剛將禾賽科技加入黑名單，因美國政府律師擔心，將禾賽科技列入黑名單的理由經不起法律審查。因此將其移出黑名單。

中國駐美大使館表示，樂見美方糾正歧視性做法，為中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

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