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最強戰艦也有貼身護衛　虎鯨無人艇提高055兩成戰力

▲大陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首次亮相。（圖／翻攝央視網）

▲大陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」。（圖／翻攝央視網）

軍武中心／綜合報導

在2024年珠海航展驚艷亮相的大型無人作戰艇「虎鯨號」，傳出已正式服役解放軍海軍部隊中，該艇不僅能組成大規模作戰集群，憑藉著高度智慧化配置、高速度，以及艦上還可搭載無人機的特性，未來可望為055型萬噸驅逐艦提高20%的反潛效能。

「虎鯨」無人艇是由中國船舶集團研發的大型無人作戰艇，總長58公尺、型寬23公尺、型深4公尺，滿載排水量約 500 噸，續航能力超4000浬（約7410公里），採用三體船體和柴電雙模推進，可獨立或伴隨艦艇編隊實施中遠海作戰，具備超視距火力打擊、防空反導及搜潛攻潛等無人自主作戰能力。

大陸知名軍事自媒體「軍武位次面」分析，虎鯨號綜合性能很完善，先進雷達、艦載無人機、垂直發射系統和電子設備一樣不缺，它的問世帶給各方有遠程獨立作戰的能力想像。但由於無人艇並非無人機，活動區域相對複雜，遠程控制難度非常大，以現有科技水平，近距控制才是真正可行的辦法，中國目前選擇的母艦應該就是055型導彈驅逐艦。

▼解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

值得注意的是，055雖被稱為全球最強驅逐艦之一，反潛能力偏弱仍是外界詬病的問題，後續除了直-20F上艦獲得緩解外，事實上虎鯨號也能為其帶來加強的效果。文章進一步指出，現代反潛作戰的關鍵是搜索，而有效搜索是建立在多平台、廣撒網的基礎上，虎鯨號本身速度驚人，能輕鬆超越最大速度30節左右的先進核潛艇，搭載的艦載無人機也能提供更多視角，「只要拉開陣位，充分發揮技術潛力，反潛效能提高20%都不是問題。」

另一方面， 055為了搭載850毫米大口徑垂發，付出只有112個發射單元的代價。此時虎鯨號搭載4單元口徑同樣為850毫米垂發，若在戰時攜帶上最大射程可達200公里以上的紅旗-9B，等於讓055艦在前線原有防空範圍基礎上，再外擴幾十公里，意義非凡。

文章認為，未來若實踐證明虎鯨號這個無人平台確實有效，後續將擴大噸位、增設大尺寸垂發，順利的話在幾年後就能看到055甚至是052D型導彈驅逐艦指揮虎鯨後續型號出征，出現無人艇拱衛母艦的景象。

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