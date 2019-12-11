　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃市議會國民黨團看緊人民荷包　2020年度總預算刪14億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市議會國民黨團看緊人民荷包，2020年度總預算刪14億

▲議長邱奕勝主持2020年度桃園市政府總預算二、三讀審查。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團歷經12天預算審查、6次甲級動員，11日完成桃園市政府2020年度總預算審查三讀，總共刪除歲入、歲出各14億元。黨團書記長梁為超表示，國民黨團衡量市政府明年實際財務狀況，盡全力把關及看緊人民荷包，他要求市政府明年度財政務必量入為出、開源節流，不要債留子孫。▲桃園市議會國民黨團看緊人民荷包，2020年度總預算刪14億

▲國民黨團執行長徐玉樹動議刪除預算。（圖／國民黨團提供）

對於少部分黨籍議員對審查預算結果的抱怨，梁為超表示，他尊重議員的個別意見，但議會是合議制，希望黨團成員也能尊重國民黨大多數議員看法，畢竟預算順利三讀，是黨團所有議員，辛苦逐頁審查的成果。▲桃園市議會國民黨團看緊人民荷包，2020年度總預算刪14億

▲舒翠玲議員提出4項主決議，要求市政府執行預算時依照辦理。（圖／國民黨團提供）

梁為超說，在預算二、三讀之前，黨團為表慎重，特地召開兩次黨團會議，針對一讀審查的所有擱置、刪除項目，逐一討論，最後採取共識決，通過刪除歲入、歲出預算各14億元，黨團同時也要求市政府賣地所得挹注市庫，不得超過50億元。

今天在審查總預算時，黨團通過由舒翠玲議員提出的主決議，要求市政府在執行總預算時，必須依照四項原則辦理：
一、歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、債務還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。

二、刪除或刪減之預算項目及金額於2020年預算執行期間，不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。
三、市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。
四、市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
人妻酒醒躺摩鐵「老公麻吉在抽菸」　驚覺遭撿屍大崩潰！
陳鴻文12強完美表現　日職提出身分照會！
尾牙加發3億年終獎金！人人都有最高拿800萬　員工相擁哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北深坑農會推體驗農業療癒　獲頒「十大綠色照顧優良典範」

桃市議會國民黨團看緊人民荷包　2020年度總預算刪14億

桃園市府訂定機場噪音新5級補償方案　年增6,740萬

枋寮鄉樂樂等5養雞場違法未改善　屏東縣府廢照！鄉親超興奮

桃園青埔重大建設「會展中心統包工程」　12日公開評選

雲林環球科大餐旅類　獲技職之光競賽卓越獎

「何德來與日本美術團體－新構造社」展　文化局展出

竹市府攜手新竹科學園區　宣布2021年新建軟體大樓

騎電動車趴趴走　沒戴安全帽也會罰！

原住民族土地業務年終檢討會議　饒慶鈴期營造台東族群平和模範縣

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

新北深坑農會推體驗農業療癒　獲頒「十大綠色照顧優良典範」

桃市議會國民黨團看緊人民荷包　2020年度總預算刪14億

桃園市府訂定機場噪音新5級補償方案　年增6,740萬

枋寮鄉樂樂等5養雞場違法未改善　屏東縣府廢照！鄉親超興奮

桃園青埔重大建設「會展中心統包工程」　12日公開評選

雲林環球科大餐旅類　獲技職之光競賽卓越獎

「何德來與日本美術團體－新構造社」展　文化局展出

竹市府攜手新竹科學園區　宣布2021年新建軟體大樓

騎電動車趴趴走　沒戴安全帽也會罰！

原住民族土地業務年終檢討會議　饒慶鈴期營造台東族群平和模範縣

侯傑晚年淒涼「女兒斷金援」　林福地幫租單身套房：他個性很傲

好懷念！泰山收費站懷舊回顧展　收費員帶你探訪秘道

峇里風網美拍不停！雲林免門票「秋戀玫瑰季」千株玫瑰綻放　絕美沙灘可遛小孩

光碟勒索網紅又違約公開　主播秦綾謙前夫判賠240萬

擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

黑歷史出土！他登入「體育護照」驚見小六→高三身高+體重　網實測：真的有！

再放大絕！漢堡王雙12「買1送2」全門市限量　網暴動：星期四不上班了

觸診時被醫師碰「菊花」　他拿球棒衝診間猛K遭判3月

捷報！國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金、世界第2

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

高美濕地風力發電機　3支葉片遭強風吹斷

韓國瑜同學廟建醮！屏東獻供品9000桌

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

桃園元旦健走報名秒殺　加碼1萬人

台南玉井清山路檢

女全身濕欲跳海　金山警與民救援

工友剪樹摔重傷警長探視慰問

台南霹靂特警攔車查獲槍械

全國救護志工菁英林俊良當之無愧

早上買菜下午才回家　公路總局補助「幸福巴士」

氣候變遷會議林淵淙發表低碳城市願景

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

長照一條龍！出院到回家醫院一手包

更多熱門

相關新聞

藍委指控蘇嘉全「立院門神」

藍委指控蘇嘉全「立院門神」

立法院國民黨團9上午召開「誰是卡神的立院門神？」記者會，指控楊蕙如舉辦WTA國際網球公開賽時，體育署為此召開了7次協調會，且由立法院長蘇嘉全辦公室出面主持，質疑有「中央閨蜜喬事團」為楊蕙如的網軍，從體育署、經濟部、國營事業找金流，要求立法院長蘇嘉全、立委管碧玲、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，出面說清楚、講明白。

國民黨提油救火：女警貌似路人甲、怪阿姨

國民黨提油救火：女警貌似路人甲、怪阿姨

快訊／陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

快訊／陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

陳玉珍再發文：這兩天都昏昏迷迷…

陳玉珍再發文：這兩天都昏昏迷迷…

探望陳玉珍挨轟　國民黨團：無造勢考量

探望陳玉珍挨轟　國民黨團：無造勢考量

關鍵字：

桃園市議會國民黨團2020年度總預算邱奕勝

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

小禎15年前清純長相曝光！　

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面