桃市議會國民黨團看緊人民荷包　2020年度總預算刪14億

▲議長邱奕勝主持2020年度桃園市政府總預算二、三讀審查。（圖／國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團歷經12天預算審查、6次甲級動員，11日完成桃園市政府2020年度總預算審查三讀，總共刪除歲入、歲出各14億元。黨團書記長梁為超表示，國民黨團衡量市政府明年實際財務狀況，盡全力把關及看緊人民荷包，他要求市政府明年度財政務必量入為出、開源節流，不要債留子孫。

▲國民黨團執行長徐玉樹動議刪除預算。（圖／國民黨團提供）

對於少部分黨籍議員對審查預算結果的抱怨，梁為超表示，他尊重議員的個別意見，但議會是合議制，希望黨團成員也能尊重國民黨大多數議員看法，畢竟預算順利三讀，是黨團所有議員，辛苦逐頁審查的成果。

▲舒翠玲議員提出4項主決議，要求市政府執行預算時依照辦理。（圖／國民黨團提供）

梁為超說，在預算二、三讀之前，黨團為表慎重，特地召開兩次黨團會議，針對一讀審查的所有擱置、刪除項目，逐一討論，最後採取共識決，通過刪除歲入、歲出預算各14億元，黨團同時也要求市政府賣地所得挹注市庫，不得超過50億元。

今天在審查總預算時，黨團通過由舒翠玲議員提出的主決議，要求市政府在執行總預算時，必須依照四項原則辦理：

一、歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、債務還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。

二、刪除或刪減之預算項目及金額於2020年預算執行期間，不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。

三、市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。

四、市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。

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