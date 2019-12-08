陳玉珍夾到手送急診！政治人物探病遭罵翻　國民黨團：無選舉造勢考量





▲吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委與議員6日赴外交部抗議，立委陳玉珍、林奕華在推擠過程中受傷，送往台大醫院就醫，國民黨總統候選人韓國瑜趕往醫院探視，卻引起外界質疑炒作。台大醫院企業工會7日發聲明，敬告政治人物請停止利用醫療資源造勢，要求台大醫院堅守醫護病人隱私保護。對此，國民黨團8日上午表達誠摯歉意，但也強調他們是基於同僚情誼去慰問，沒有選舉造勢考量。

針對台大醫院企業工會發布聲明，希望未來政治人物前往醫院探病，不應妨礙醫療病患並應保護醫護人員隱私，國民黨團8日表示，百分之百認同台大醫院工會與醫師相關的建議與提醒，對於日前國民黨相關人士前往台大急診室慰問受傷住院立委，因而造成其他病患家屬與醫護人員的不便及抱怨，國民黨團表達誠摯歉意。



國民黨團說，日前前往外交部陳情，陳玉珍與林奕華兩位委員不幸在衝突中受傷，被緊急送往台大急診室就醫，國民黨陣營相關人士基於同僚情誼，陸續前往探視與慰問，完全是抱著關心兩位委員傷勢的心情，並無任何選舉造勢考量。

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