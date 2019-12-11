平日參加員旅「遭扣半薪」她喊不合理　網反問：去玩還有錢拿不好？正反吵翻

▲原PO參加員工旅遊的2日被扣半薪 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前在上班日參加公司員工旅遊，不料本月領薪時，發現那2天竟然被扣了一半的薪水，直呼實在不合理。然而網友們看完都留言戰翻了，有人認為出去玩還有錢拿已經很好了，但也有人表示，公司的活動就應該視為公事，不應該影響到勞工的休假和薪水。

女網友10日在臉書「爆廢公社公開版」貼出自己上個月的薪資單，她指出，11月14日和15日（週四、週五）是員工旅遊，她也去參加了，沒想到卻被公司扣了半薪（933元），讓她相當疑惑，質疑根本就不符合勞工局的規定。

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對此有網友認為蠻扯的，「有夠瞎」、「公司的活動當然是公事啊！為啥要扣錢？為啥要用自己假日的時間？公司請員工出去玩、是公司盈餘下招待辛苦的員工去放鬆一下的福利，為啥還要扣錢？」

不過另一派人換個角度表示，員工旅遊畢竟是出去玩，實際上沒有在工作，公司還給半薪已經很好了，「還好吧，花錢招待你們去旅遊，當天還有半天薪水可以領，我覺得不錯啊」、「沒工作沒薪水，這樣沒錯啊」、「有員工旅遊已經很好了」、「我們公司叫你用請假的，沒特休就扣事假」。

▲有網友覺得「不用工作還有錢領」已經很好了。（示意圖／取自PEXELS）

原PO隨後也回應，雖然公司口頭上說員工旅遊是「招待」的，但實際的旅費都是員工自付。她事後也有打電話到勞工局，對方稱「這樣的確不合邏輯」，要她先跟雇主反應，看老闆怎麼回應，如果結果一樣再進行申訴。

▲ 網友回覆（紅框處為原PO）。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

實際查詢台北市勞動局網站，上頭載明，當員工旅遊舉辦在上班日、又屬「強制性質」時，公司就應該給付當日工資，但「員工旅遊不同於一般的勞務給付情況」，工資的給與是可以由勞雇雙方另予議定的。反之，員工旅遊若屬自願參加，未參加的勞工亦無提供勞務時，雇主是可以不發薪水的。

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