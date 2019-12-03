洗澡只用一盆水超省！友驚呆：洗不乾淨...吵翻　網加曝一缺點

▲ 原PO只需用一個臉盆的水洗澡 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

下班回家洗個熱水澡，無疑是許多人一天最放鬆的時候了。一名網友就分享自己洗澡的方式，竟然只要一個臉盆的水就搞定；但朋友卻認為這樣洗不乾淨吵翻，兩人隨後也改請網友評理，掀起一番熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示自己一直以來洗澡的用水量都很少，如果沒有要洗頭，大概就一個臉盆裝滿而已。然而朋友知道後卻看不下去，認為這樣根本洗不乾淨，「有一定的泡沫肯定要有一定量的水」，兩人爭論不休，隨後發文詢問廣大網友們的意見。

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貼文一出，大部分網友們都認為這樣真的會洗不太乾淨，又不太爽快，說不定用蓮蓬頭沖還比較省，「洗澡是件開心的事，就是要水大，嘩啦嘩啦沖才爽」、「沒有用蓮蓬頭沖個20分鐘，疲勞都洗不掉」、「反正我是不行」、「用沐浴乳根本不夠沖吧」、「我完全不行，光洗頭就不夠了」、「水費很便宜，不要刻意浪費就好」。

不過也有一票人表示，勉勉強強還算可以洗，「停水的時候就會這樣，人類無極限」、「用香皂加毛巾還可以」、「當兵確實這樣洗過+洗頭，一鋁盆的水」、「聽以前上過成功嶺的班長只用一鋼杯的水洗全身」、「以前成功嶺好像有規定3杯水洗乾淨」。

▲原PO表示：不是汙垢啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

此外還有人歪樓，認為這澡盆已經髒到可以換一個了；但原PO澄清，澡盆只是旁邊起毛而已，每次使用之前也都會洗過，「不要糾結這個20幾年的澡盆啦！」

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