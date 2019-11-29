客要餐廳安排「大一點的座位」：名牌包不想放地上　店員打臉曝真相

▲客人要求店家安排大一點的座位來放名牌包 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多餐廳位為了讓客人能更舒適地用餐，都會貼心準備籃子或是掛勾讓客人放包包，不用擠在椅子上。一名女網友就抱怨，有位客人訂位時特別要他們給大一點的座位，原來是想用來放名牌包。然而原PO也打臉表示，他們明明就有提供籃子，如果每組客人都提出種要求，真的蠻不方便的，「還希望我們怎麼做呢？」

「位置要多大？以為我們是大飯店嗎？」一名在餐飲界工作的女網友於臉書「爆廢公社公開版」發文，她表示日前有位客人，在線上訂位的時候，特別要求他們安排一個大一點的座位，原因是不想把名牌包放地上，還在訊息寫下「上次的座位實在太小，一點空間也沒有。」

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▲客人捨不得包包放地上，但原PO表示他們都有提供籃子 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

「真慶幸我不是現場服務生，如果讓我看到這種客訴，我一定直接回『背名牌包吃什麼439吃到飽？』」原PO表示，他們現場都有準備籃子給客人放隨身物品，如果每個人都像那位客人一樣，要求要坐大桌空放包包，那他們生意也不用做了。

貼文一出，一票網友都表示，明明放在籃子裡就不會接觸地面了，這要求實在太多，「不然就不要帶名牌包吃飯啊！這麼簡單」、「請她多買一個人的位置就好」、「有種就包場」、「包包放椅子上，人坐地上」。

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