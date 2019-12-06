不准交男友！媽規定25歲清秀妹「睡前上繳手機」　網傻：是我國小的事欸

▲媽媽的種種干涉，讓女兒很困擾，網友也直喊扯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「真的忍很久才想在上面發文。」一名女網友在臉書上揭露媽媽「管很大」的事跡，媽媽不僅干涉她交友自由，還要她睡前把手機交出來，讓她很是苦惱。網友們看完後紛紛表示，都已經25歲了還提出這要求，的確是有些誇張，「搬出去啦」、「睡前交手機是我國小的事情」。

「拜託我都25（歲）了！」一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」上忍不住抱怨媽媽，原來媽媽對她「使用手機」很有意見。例如她最近想換工作，時不時就會滑一下人力銀行網站，結果媽媽見狀後就莫名開嘴，還吐槽她「妳整天都在跟網友聊天，網友都騙妳，妳這個性怎麼會有人要？」

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不僅如此，原PO還透露，媽媽甚至不准已經成年的她交男朋友，也不准她睡覺用手機，睡前必須要把手機上繳才行，讓她超傻眼，忍不住發文大吐苦水。

▲原PO連滑手機的自由也沒有。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

貼文一出，不少網友們都建議她搬出去住，「睡前交手機是我國小的事情」、「25是有點誇張」、「跟長輩住就是有這種困擾」、「我24都當爸爸了，誰還在跟她繳手機」、「走出去做自己，不然就繼續在家當媽寶」、「還是要先獨立啦，不然一邊享受家裡便利，又一邊抱怨家人，似乎不太公道」。

不過，也有網友建議原PO好好跟媽媽溝通一次，有可能只是媽媽表達愛的方式讓她無法接受，還是試著理性說開比較好。

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