2019亞洲盃經典健力賽　台東小將奪3銀4銅

▲卑南國中的李欣穎在亞洲盃健力賽中亞青少女組總和390kg獲第2名。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典∕台東報導

今年最後一場健力國際賽事，2019亞洲盃經典健力錦標賽日前順利完賽落幕，台東縣計有卑南國中李欣穎等3位選手入選中華台北代表團，結果獲得3面銀牌、4面銅牌及第四名4面的成績，以教練身份帶領國內健力菁英健將們前往比賽的卑南國中胡俊雄教練，對於選手們表現感到榮幸。

2019亞洲盃經典健力錦標賽12/1至9日在中亞哈薩克-阿拉木圖舉行，共有23個國家、200多位選手參賽，分為亞洲青少年、亞青組、公開組、長青組等4組進行競賽，中華台北代表隊由24位選手組成，其中，台東孩子有3位，分別是李欣穎、吳沛蓁等2位卑南國中、公東高工的彭馨萱，卑南國中胡俊雄教練則為代表團之1。

結果就讀卑南國中的李欣穎在亞青少女84+公斤級，蹲舉160kg第2名、臥舉70kg第3名、硬舉160kg第2名、總和390kg第2名；吳沛蓁亞青少女63公斤級蹲舉115kg第4名、臥舉57.5kg第4名、硬舉132.5kg第4名、總和305kg第4名。另外，就讀公東高工的彭馨萱在亞青少女84公斤級，蹲舉122.5kg第3名、臥舉67.5kg第3名、硬舉142.5kg第3名、總和332.5kg第3名。據教練胡俊雄指出，2020年亞太盃健力錦標賽，明年2月份將在高雄市競技館辦理，台東縣有6位孩子入選國家代表隊。

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