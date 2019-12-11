人權躍進！重案被害人可參與量刑、再審法院需調查事實

▲立法院三讀通過司法院提出的刑訴修正案，人權更進步。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

立法院三讀通過《刑事訴訟法》修正案，在量刑與再審部分，均有大改變。未來部分重大刑案的被害人，可在事實審終結前參與訴訟，並對量刑表示意見；另外再審程序更開放，准許當事人委任律師閱卷、聲請調查證據且原則上法院應開庭審理並調查事實。

本次刑訴修法可謂人權大躍進，以往刑事訴訟程序均以被告為主體，在經過此次修法後，納入更多被害人參與的機會。在新修正的條文中，被害人可以聲請從準備程序庭起即參與訴訟，也可選任律師、並有卷證資料獲知權，藉此瞭解訴訟程序進行、卷證資料內容；此外也賦予其訴訟主體權的審判期日到場權利，更加保障。

但能參與訴訟程序的被害人，此次修法也明訂須為侵害被害人生命、身體、自由、性自主等人身法益較為重大的刑事案件，例如殺人、酒駕致人於死或重傷、性侵害等案件。而為免被害人受到二度傷害，也規定陪同權和隱私權，讓被害人於偵查或審判階段，除家屬可陪同外，包括好友、保母或同性伴侶，以及被害人信賴的專家學者等，都可陪同在場和表示意見，更可使用「屏風」等適當隔離保護措施來遮蔽被害人。

至於再審規定方面，這次修法後也更加放寬，包含准許當事人若無法提出原判決書繕本但有正當理由者，可請求法院調取；另外若聲請再審違背法律程序規定時，法院應限期命當事人補正，非直接駁回聲請。此外也包含准許再審當事人委任律師並閱卷、再審法院原則上應通知再審聲請人及代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見、再審當事人聲請調查證據，法院得依當事人聲請或依職權調查。