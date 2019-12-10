美駐華使館緊咬人權　華春瑩：中國人民最有發言權

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝環球網）

記者曾俊豪／北京報導

美國駐華使館在世界人權日發布聲明，抨擊大陸人權狀況。對此，大陸外交部發言人華春瑩今（10日）指出，美國罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四妄加指責，中方對此堅決反對，「中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。」

華春瑩下午在例行記者會上做出相關回應。她指出，中國政府和人民高度重視發展人權事業，奉行以人民為中心的人權理念，堅持人權的普遍性原則與自身實際相結合，把生存權、發展權作為首要的基本人權，走出一條符合國情的中國特色人權發展道路。

華春瑩提到，「世界人權日」是各方重申人權承諾、加強人權交流的日子，為此，大陸舉辦「2019‧南南人權論壇」為人權領域交流與合作注入新的內涵和動力。

她呼籲各方進一步促進和保護人權，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，尊重各國自主選擇的人權發展道路，秉持客觀、公正、非選擇性立場，避免將人權問題政治化和搞雙重標準。

美國近來緊咬大陸人權議題，除了香港外，目前持續關注新疆「教培中心」。美國眾議院3日還通過「維吾爾人權政策法案」，強調美國政府能夠對壓迫維吾爾穆斯林的大陸官員進行制裁，並「限制出口」可能用於刺探或控制維吾爾族穆斯林和其他大陸公民通訊或活動的設備。