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立院三讀《刑訴法》　聲請再審當事人可到庭說明

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▲▼立法院院會 考試院組織法部分條文修正草案三讀 大砍考試委員。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀通過《刑事訴訟法》條文修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會10日三讀通過《刑事訴訟法》條文修正草案，對於聲請再審的案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人意見的條文。

司法院、行政院於提案中指出，為完善刑事訴訟制度，落實憲法訴訟權保障意旨，關於聲請再審的程序保障，包含請求調取原判決膳本、委任律師為代理人、卷證資訊獲知權、到場陳述意見權、依聲請或職權調查證據、不合法律程序的補正等事項，均有明文增訂的必要。

根據現行《刑事訴訟法》第429條規定，聲請再審應以再審書狀敘述理由，附具原判決之繕本及證據，提出於管轄法院為之。三讀條文增加但書規定，但經釋明無法提出原判決的繕本，而有正當理由者，也得同時請求法院調取。

三讀條文規定，聲請再審得委任律師為代理人。聲請再審之案件，除顯無 必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見。但無正當理由不到場，或陳明不願到場者，則不在此限。

三讀條文也明訂，法院認為聲請再審之程序違背規定者，應以裁定駁回 之。但其不合法律上之程式可以補正者，應定期間先命補正。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米表示，這次修法並非變更再審聲請要件，而是針對再審程序，在法院裁定再審前，不要硬梆梆用一些程序卡住當事人。

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