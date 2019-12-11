首屆平冤影展　17個真實故事「如果沒有如果」人生可以翻轉

▲首屆平冤影展開跑。（圖／翻攝自台灣冤獄平反協會）

記者吳銘峯／台北報導

在冤案的世界中，常讓人思索，有沒有另一個沒有冤案發生的平行時空，在那個時空之下，清白者始終清白，不需承擔莫須有的罪名、責任。首屆平冤影展以「如果 What If」為主題，希望和大家一起來思索「如果沒有如果」。人生無法重來，痛苦沒有聲音，而我們所以為的真實常常不等於真實。

由「台灣冤獄平反協會」的首屆平冤影展，共計參展17部影片，全部都是真實事件，15片紀錄片，2片改編真實事件，目的是要希望讓大家知道「如果沒有如果」，每一部影片背後的冤案事件、被冤者人生以及那些失去的歲月與生命都是真實發生，存在於這個你我共存的世界之中。

本次影展開幕特別試映會為「后豐大橋案紀錄片」，紀錄發生在2002年底的后豐大橋情殺墜橋命案，檢方起訴的兇手王淇政、洪世緯分別遭判刑15年與12年半定讞。兩人2017年間獲准再審，最高法院也罕見地停止兩人的刑罰執行，釋放兩人。另外閉幕片則挑選了「小不點的行蹤交代稿」，改編自歸仁雙屍命案中被認定為兇手的死刑犯謝志宏，在關押6834天獲釋後，在人權團體的努力下獲得重審的機會，並回到社會等待司法的漫長重審路，這段時間，他必須隱瞞殺人嫌疑犯的身分，又必須肩負家庭生計並且積極融入這個疏離了19年的台灣社會，在身心煎熬以及社會現實壓迫下，他的未來是否還存在曙光？，

此外，影展還分為三個主題，分別為「如果人生可以重來」、「如果痛苦有聲音」、「如果真實不是真實」，讓觀眾可以認識到那些無法重來的冤獄人生、性侵冤案帶給被冤者那難以訴說的傷害，以及鍥而不捨的冤案追查過程來認識造成冤案的原因。影展時間從11日起到15日止，在台北市光點華山電影館，詳請請見台灣冤獄平反協會網頁。