蔡壁如爆參選2024　柯文哲：該做的準備還是有在做

記者陳家祥／台北報導

前北市府顧問蔡壁如昨在接受專訪時爆料，民眾黨主席、台北市長柯文哲將參選2024總統；此話一出讓郭粉相當緊張，認為柯此一規劃會壓縮到郭台銘2024的空間。對此，柯文哲說，4年後的事情不必現在就去煩惱，「但是這樣，每天該做的事該做的準備，我們還是有在做」。

對於老虎軍團擔心若參選總統將會壓縮郭台銘的空間，柯文哲11日出席田園城市頒獎典禮前受訪表示，1年前這時候民進黨一片烏雲慘霧，可是現在一副穩操勝券的樣子，「所以我倒覺得是這樣，4年後的事情不必現在就去煩惱，但是這樣，每天該做的事該做的準備，我們還是有在做」。

柯文哲還說，郭銘要選最大問題還不是在親民黨，應該是他國民黨那邊怎麼去整合，「像這個就是，30天後的事都還不曉得怎麼煩惱，何必去煩惱4年後的事？」

另外，郭台銘在臉書上公開支持親民黨，是否代表郭柯決裂？柯文哲說，這就是典型的興風作浪，他（郭）有候選人在親民黨，支持親民黨是對的，「比方說他支持老宋，為什麼要說郭柯什麼玩完？所以常常這樣，世界上不要玩這種…，我的態度，不是敵人都是朋友，我才不會像你們不是朋友都把人家當敵人」。



▲柯文哲出席108年度田園城市建置成果競賽頒獎典禮暨成果發表會。（圖／記者葉南州攝）